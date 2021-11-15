Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html
Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений?
Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений? - РИА Новости, 15.11.2021
Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений?
Поле битвы — самый масштабный и сложный тип археологического памятника, хранящий для науки огромный объем уникальных данных. Поиск таких мест, как правило,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:00
2021-11-15T09:00
наука
варшава
чехия
российская академия наук
куликово поле (заповедник)
что не найдешь в учебнике
археология
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758563012_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_4db3f13c11869ceafe2d586663f6e98c.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Поле битвы — самый масштабный и сложный тип археологического памятника, хранящий для науки огромный объем уникальных данных. Поиск таких мест, как правило, оказывается для ученых не только настоящим детективом, но и незаурядной технической задачей. О поиске знаменитых средневековых битв и о том, как работает реальная научная археология, РИА Новости рассказали специалисты из России и Польши.Для науки поля битв, как объяснили ученые, интересны своей "мгновенностью" и насыщенностью: все предметы во время сражения попадают в землю одномоментно, что дает крайне интересный срез материальной культуры.Для археолога, изучающего поселения, крепости или могильники, привычна строгая датировка объектов по археологическим периодам. А поля битв — это именно поля, которые накапливают и перемешивают следы всех войн и эпох, часто используются в сельском хозяйстве, что затрудняет корректную датировку находок и сильно снижает их сохранность.Навстречу общеевропейской угрозеБитва при Легнице, также известная как битва при Вальштатте, — одно из самых важных событий в истории Польши, считают историки. Память о сражении, состоявшемся 9 апреля 1241 года, увековечена на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве."Исторически это событие было колоссальным для Европы. Объединенные христианские силы, в которых участвовали отряды рыцарских орденов из разных стран, проиграли монголам. В Европе повис страх перед новым кочевым врагом с востока, который оказался у самых границ Священной Римской Империи", — отметил историк и оружиевед, сотрудник Института истории Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах Адам Кубик.Легница — город в Силезии, западной части Польши, граничащей с Чехией и Германией. Разбив в конце 1240 года Галицко-Волынское княжество на западе современной Украины, кочевники разделили войска, часть которых двинулись в Венгрию, а другая часть разоряла южные польские земли, дойдя до Силезии.Первые попытки найти битву при Легнице были предприняты в XX веке, в период после Второй мировой войны, когда Силезия вернулась в состав Польши. Однако, по словам эксперта, это была скорее пропагандистская кампания, чем научное исследование — поисками тогда могла заниматься только армия."Сегодня научное сообщество Польши относится к этой задаче с большой ответственностью и интересом. Мы опираемся на успешный опыт полевых работ на месте Грюнвальдской битвы, активно привлекаем к работам поисковиков-энтузиастов", — объяснил Кубик.Сейчас в Католической церкви идет процесс канонизации Генриха II Благочестивого. Таким образом, уверены историки, место битвы будет иметь не только историческое и культурное значение, но и особое духовное измерение."На территориях современной России и Украины огромное число мест, связанных с боями против кочевников. Россия далеко продвинулась в этом виде исследований, поэтому обмен опытом с российскими коллегами позволит нам сравнить и лучше понять типы артефактов, их расположение в земле и другие факторы. В будущем, мы надеемся, это поможет точно определить место сражения при Легнице, что пока невозможно", — отметил Кубик.Когда степь встречает лесВ начале 2021 года специалисты музея-заповедника "Куликово поле" и Института археологии РАН начали изучение места Судбищенской битвы, состоявшейся в 1555 году между войсками Московского царства и Крымского ханства. По словам ученых, благодаря методикам, наработанным при изучении Куликовской битвы, сделано уже более 2000 находок.Сражение состоялось 24-25 июня по старому стилю на территории современной Орловской области. Тогда 17-тысячный русский отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева перехватил на пути к Туле 60-тысячное войско крымчаков во главе с самим ханом Девлет Гиреем. За два года до того Тула успешно выдержала осаду степняков, поэтому те решили повторить операцию с большими силами.Во времена битвы Судбищи — урочище, простая точка на Муравском шляхе, по которому шла коммуникация через Дикое поле. Примерно через 100 лет там возникло одноименное село, которое существует и сегодня. Предположение о том, что именно у Судбищ могло произойти известное по летописям и другим документам сражение, выдвинули тульские краеведы в конце XIX – начале XX века.В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал, однако точное место сражения не было установлено — как и в случае множества других знаменитых средневековых битв во всем мире. Первоначальным ориентиром для археологов были сведения о том, что при заселении этих земель в начале XVII века там располагался крупный лесной массив, Судбищенский лес.При сопоставлении исторических и современных карт ученые обнаружили, что основное скопление находок расположено именно на старой границе леса. Установить ее точнее, а, значит, и найти наиболее вероятный эпицентр сражения позволит радиоуглеродный анализ древней пыльцы, спор и других следов жизни растений, объяснили археологи."Чтобы удостовериться, что мы нашли именно то, что искали, нужно проанализировать и сопоставить массу находок. В основном это наконечники стрел и пули, реже — детали клинков, конской сбруи, доспехов и амуниции. Правда, и оружие, и снаряжение тогда могли использоваться на протяжении десятилетий, поэтому наиболее однозначным указанием служат монеты. Мы уже нашли несколько медных и серебряных монет чеканки Ивана Грозного", — рассказал Воронцов.Обследование территории, поиск следов разных эпизодов битвы, реконструкция древнего ландшафта, анализ всех письменных источников, реставрация находок и их изучение специалистами — все это потребует еще не одного года работы, отметили ученые. Развернуть столь масштабный проект позволила поддержка фонда "Таволга" и концерна "Калашников".Как работает научная археология?Поля сражений — наиболее трудные и крупные археологические объекты, которые могут занимать десятки квадратных километров. При тщательной фиксации находок работа идет так медленно, что, по словам ученых, до сих пор ни одно поле битвы в мире не может считаться полностью изученным."Каждый памятник археологии требует, чтобы исследователь нашел те методы, которые позволят получить максимум информации, не повредив артефакт. Иногда оказывается, что таких методов пока просто не изобретено, и тогда лучшее решение — законсервировать объект", — объяснил Воронцов.Древнейший способ поиска мест сражений — коллекционирование случайных находок, обычно совершавшихся крестьянами при работах в поле. Именно так, например, тульские помещики заложили фундамент будущих исследований Куликовской битвы.Собственно научный подход появился только в ХХ веке. Он предполагает обследование территории с помощью металлодетекторов и раскопки захоронений с точной фиксацией расположения каждой находки. Благодаря тому, что посуда, одежда, оружие, украшения и другие артефакты подвержены моде, археологи путем сопоставления определяют их возраст и принадлежность к той или иной культуре.Если место битвы неизвестно даже приблизительно, то, в первую очередь, требуется всесторонний анализ документов. Это помогает определить вероятные пути движения войск с привязкой к географическим ориентирам. Определив примерное место сражения, археологи изучают "фон" — древние поселения и могильники, анализ которых помогает лучше понять контекст исследуемых событий.Изучить детали рельефа современным археологам помогает дистанционное лазерное сканирование по технологии LIDAR. Наиболее важная задача, которую решает лидар — поиск коллективных захоронений. На таких местах возникает небольшая просадка земли, часто не превышающая нескольких сантиметров и незаметная глазу из-за травы, листвы или мусора. Лидар, по словам ученых, успешно обнаруживает такие участки."Для реконструкции хода сражения имеют значение все детали ландшафта — реки, ручьи, овраги, леса и так далее. Построив полную реконструкцию природной среды и инфраструктуры на нужной территории в исследуемую эпоху, мы поймем условия, которые диктовали древним полководцам тактические приемы и сможем точнее восстановить реальный ход событий", — отметил Воронцов.
https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html
https://ria.ru/20211029/klady-1756721926.html
https://ria.ru/20210704/bitva-1739725411.html
https://ria.ru/20201002/pole-1578088933.html
варшава
чехия
россия
европа
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758563012_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_289141f8c5885a02377298dd97c5c040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
варшава, чехия, российская академия наук, куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, археология, социальный навигатор, россия, иван грозный, европа, тула
09:00 15.11.2021
 

Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений?

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Поле битвы — самый масштабный и сложный тип археологического памятника, хранящий для науки огромный объем уникальных данных. Поиск таких мест, как правило, оказывается для ученых не только настоящим детективом, но и незаурядной технической задачей. О поиске знаменитых средневековых битв и о том, как работает реальная научная археология, РИА Новости рассказали специалисты из России и Польши.
Для науки поля битв, как объяснили ученые, интересны своей "мгновенностью" и насыщенностью: все предметы во время сражения попадают в землю одномоментно, что дает крайне интересный срез материальной культуры.
Для археолога, изучающего поселения, крепости или могильники, привычна строгая датировка объектов по археологическим периодам. А поля битв — это именно поля, которые накапливают и перемешивают следы всех войн и эпох, часто используются в сельском хозяйстве, что затрудняет корректную датировку находок и сильно снижает их сохранность.
Археологические находки - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 09:00Наука
Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах

Навстречу общеевропейской угрозе

Битва при Легнице, также известная как битва при Вальштатте, — одно из самых важных событий в истории Польши, считают историки. Память о сражении, состоявшемся 9 апреля 1241 года, увековечена на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве.
"Исторически это событие было колоссальным для Европы. Объединенные христианские силы, в которых участвовали отряды рыцарских орденов из разных стран, проиграли монголам. В Европе повис страх перед новым кочевым врагом с востока, который оказался у самых границ Священной Римской Империи", — отметил историк и оружиевед, сотрудник Института истории Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах Адам Кубик.
Легница — город в Силезии, западной части Польши, граничащей с Чехией и Германией. Разбив в конце 1240 года Галицко-Волынское княжество на западе современной Украины, кочевники разделили войска, часть которых двинулись в Венгрию, а другая часть разоряла южные польские земли, дойдя до Силезии.

"В тот период частые военные конфликты между крупными феодалами угрожали самому существованию Польши. Великий князь Генрих II Благочестивый, формально возглавлявший страну, стремился объединить ее на деле, нейтрализуя влияние аристократии. Его трагическая гибель при Легнице не только разрушила эти планы, но и сделала возможным переход Силезии под немецкое правление", — рассказал Кубик.

Первые попытки найти битву при Легнице были предприняты в XX веке, в период после Второй мировой войны, когда Силезия вернулась в состав Польши. Однако, по словам эксперта, это была скорее пропагандистская кампания, чем научное исследование — поисками тогда могла заниматься только армия.
"Сегодня научное сообщество Польши относится к этой задаче с большой ответственностью и интересом. Мы опираемся на успешный опыт полевых работ на месте Грюнвальдской битвы, активно привлекаем к работам поисковиков-энтузиастов", — объяснил Кубик.
Музей-заповедник “Куликово поле”. Как откапывают историческую правду - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 11:00Куликово поле: вопросы и ответы
Куликово поле. Как "откапывают" историческую правдуЦельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?
Сейчас в Католической церкви идет процесс канонизации Генриха II Благочестивого. Таким образом, уверены историки, место битвы будет иметь не только историческое и культурное значение, но и особое духовное измерение.
"На территориях современной России и Украины огромное число мест, связанных с боями против кочевников. Россия далеко продвинулась в этом виде исследований, поэтому обмен опытом с российскими коллегами позволит нам сравнить и лучше понять типы артефактов, их расположение в земле и другие факторы. В будущем, мы надеемся, это поможет точно определить место сражения при Легнице, что пока невозможно", — отметил Кубик.

Когда степь встречает лес

В начале 2021 года специалисты музея-заповедника "Куликово поле" и Института археологии РАН начали изучение места Судбищенской битвы, состоявшейся в 1555 году между войсками Московского царства и Крымского ханства. По словам ученых, благодаря методикам, наработанным при изучении Куликовской битвы, сделано уже более 2000 находок.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Монета времен Ивана Грозного

Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
1 из 4

Монета времен Ивана Грозного

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Обрывки кольчуги с медной отторочкой

Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
2 из 4

Обрывки кольчуги с медной отторочкой

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Скоба от спускового крючка огнестрельного оружия

Артефакты, найденные на месте Субдищенской битвы
3 из 4

Скоба от спускового крючка огнестрельного оружия

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Перекрестья сабель, сломанные в рукопашном бою

Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
4 из 4

Перекрестья сабель, сломанные в рукопашном бою

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4

Монета времен Ивана Грозного

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4

Обрывки кольчуги с медной отторочкой

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4

Скоба от спускового крючка огнестрельного оружия

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4

Перекрестья сабель, сломанные в рукопашном бою

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
Сражение состоялось 24-25 июня по старому стилю на территории современной Орловской области. Тогда 17-тысячный русский отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева перехватил на пути к Туле 60-тысячное войско крымчаков во главе с самим ханом Девлет Гиреем. За два года до того Тула успешно выдержала осаду степняков, поэтому те решили повторить операцию с большими силами.
Во времена битвы Судбищи — урочище, простая точка на Муравском шляхе, по которому шла коммуникация через Дикое поле. Примерно через 100 лет там возникло одноименное село, которое существует и сегодня. Предположение о том, что именно у Судбищ могло произойти известное по летописям и другим документам сражение, выдвинули тульские краеведы в конце XIX – начале XX века.

"Два дня удача переходила из рук в руки. Сначала авангард крымчаков был разбит, но Шереметьева серьезно ранили. Затем основные силы Девлет Гирея почти разгромили русских, но воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Не решившись штурмовать их, наутро хан ушел в Крым — очередное нашествие было остановлено", — рассказал ученый секретарь музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.

В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал, однако точное место сражения не было установлено — как и в случае множества других знаменитых средневековых битв во всем мире. Первоначальным ориентиром для археологов были сведения о том, что при заселении этих земель в начале XVII века там располагался крупный лесной массив, Судбищенский лес.
При сопоставлении исторических и современных карт ученые обнаружили, что основное скопление находок расположено именно на старой границе леса. Установить ее точнее, а, значит, и найти наиболее вероятный эпицентр сражения позволит радиоуглеродный анализ древней пыльцы, спор и других следов жизни растений, объяснили археологи.
"Чтобы удостовериться, что мы нашли именно то, что искали, нужно проанализировать и сопоставить массу находок. В основном это наконечники стрел и пули, реже — детали клинков, конской сбруи, доспехов и амуниции. Правда, и оружие, и снаряжение тогда могли использоваться на протяжении десятилетий, поэтому наиболее однозначным указанием служат монеты. Мы уже нашли несколько медных и серебряных монет чеканки Ивана Грозного", — рассказал Воронцов.
Находки: наконечники стрел, пули, подпружные пряжки, конские подковы, сапожные подковки - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 09:00Наука
Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок
Обследование территории, поиск следов разных эпизодов битвы, реконструкция древнего ландшафта, анализ всех письменных источников, реставрация находок и их изучение специалистами — все это потребует еще не одного года работы, отметили ученые. Развернуть столь масштабный проект позволила поддержка фонда "Таволга" и концерна "Калашников".

Как работает научная археология?

Поля сражений — наиболее трудные и крупные археологические объекты, которые могут занимать десятки квадратных километров. При тщательной фиксации находок работа идет так медленно, что, по словам ученых, до сих пор ни одно поле битвы в мире не может считаться полностью изученным.
"Каждый памятник археологии требует, чтобы исследователь нашел те методы, которые позволят получить максимум информации, не повредив артефакт. Иногда оказывается, что таких методов пока просто не изобретено, и тогда лучшее решение — законсервировать объект", — объяснил Воронцов.
Древнейший способ поиска мест сражений — коллекционирование случайных находок, обычно совершавшихся крестьянами при работах в поле. Именно так, например, тульские помещики заложили фундамент будущих исследований Куликовской битвы.
Собственно научный подход появился только в ХХ веке. Он предполагает обследование территории с помощью металлодетекторов и раскопки захоронений с точной фиксацией расположения каждой находки. Благодаря тому, что посуда, одежда, оружие, украшения и другие артефакты подвержены моде, археологи путем сопоставления определяют их возраст и принадлежность к той или иной культуре.
Тайны Куликова поля. Нашли место битвы? Сколько погибло? Где могилы? - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 11:00Куликово поле: вопросы и ответы
Тайны Куликова поля. Нашли место битвы? Сколько погибло? Где могилы?Куликово поле и место, где произошла великая битва — это одно и то же? Как место сражения выглядит сейчас? Зачем знать, что росло на поле 640 лет назад? Сколько воинов участвовало в битве и сколько из них погибло? И почему братские могилы так и не нашли?
Если место битвы неизвестно даже приблизительно, то, в первую очередь, требуется всесторонний анализ документов. Это помогает определить вероятные пути движения войск с привязкой к географическим ориентирам. Определив примерное место сражения, археологи изучают "фон" — древние поселения и могильники, анализ которых помогает лучше понять контекст исследуемых событий.
Изучить детали рельефа современным археологам помогает дистанционное лазерное сканирование по технологии LIDAR. Наиболее важная задача, которую решает лидар — поиск коллективных захоронений. На таких местах возникает небольшая просадка земли, часто не превышающая нескольких сантиметров и незаметная глазу из-за травы, листвы или мусора. Лидар, по словам ученых, успешно обнаруживает такие участки.
"Для реконструкции хода сражения имеют значение все детали ландшафта — реки, ручьи, овраги, леса и так далее. Построив полную реконструкцию природной среды и инфраструктуры на нужной территории в исследуемую эпоху, мы поймем условия, которые диктовали древним полководцам тактические приемы и сможем точнее восстановить реальный ход событий", — отметил Воронцов.
 
НаукаВаршаваЧехияРоссийская академия наукКуликово поле (заповедник)Что не найдешь в учебникеАрхеологияСоциальный навигаторРоссияИван ГрозныйЕвропаТула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
00:40В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа
Лента новостейМолния
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа