https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html

Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений?

Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений? - РИА Новости, 15.11.2021

Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений?

Поле битвы — самый масштабный и сложный тип археологического памятника, хранящий для науки огромный объем уникальных данных. Поиск таких мест, как правило,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:00

2021-11-15T09:00

2021-11-15T09:00

наука

варшава

чехия

российская академия наук

куликово поле (заповедник)

что не найдешь в учебнике

археология

социальный навигатор

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Поле битвы — самый масштабный и сложный тип археологического памятника, хранящий для науки огромный объем уникальных данных. Поиск таких мест, как правило, оказывается для ученых не только настоящим детективом, но и незаурядной технической задачей. О поиске знаменитых средневековых битв и о том, как работает реальная научная археология, РИА Новости рассказали специалисты из России и Польши.Для науки поля битв, как объяснили ученые, интересны своей "мгновенностью" и насыщенностью: все предметы во время сражения попадают в землю одномоментно, что дает крайне интересный срез материальной культуры.Для археолога, изучающего поселения, крепости или могильники, привычна строгая датировка объектов по археологическим периодам. А поля битв — это именно поля, которые накапливают и перемешивают следы всех войн и эпох, часто используются в сельском хозяйстве, что затрудняет корректную датировку находок и сильно снижает их сохранность.Навстречу общеевропейской угрозеБитва при Легнице, также известная как битва при Вальштатте, — одно из самых важных событий в истории Польши, считают историки. Память о сражении, состоявшемся 9 апреля 1241 года, увековечена на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве."Исторически это событие было колоссальным для Европы. Объединенные христианские силы, в которых участвовали отряды рыцарских орденов из разных стран, проиграли монголам. В Европе повис страх перед новым кочевым врагом с востока, который оказался у самых границ Священной Римской Империи", — отметил историк и оружиевед, сотрудник Института истории Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах Адам Кубик.Легница — город в Силезии, западной части Польши, граничащей с Чехией и Германией. Разбив в конце 1240 года Галицко-Волынское княжество на западе современной Украины, кочевники разделили войска, часть которых двинулись в Венгрию, а другая часть разоряла южные польские земли, дойдя до Силезии.Первые попытки найти битву при Легнице были предприняты в XX веке, в период после Второй мировой войны, когда Силезия вернулась в состав Польши. Однако, по словам эксперта, это была скорее пропагандистская кампания, чем научное исследование — поисками тогда могла заниматься только армия."Сегодня научное сообщество Польши относится к этой задаче с большой ответственностью и интересом. Мы опираемся на успешный опыт полевых работ на месте Грюнвальдской битвы, активно привлекаем к работам поисковиков-энтузиастов", — объяснил Кубик.Сейчас в Католической церкви идет процесс канонизации Генриха II Благочестивого. Таким образом, уверены историки, место битвы будет иметь не только историческое и культурное значение, но и особое духовное измерение."На территориях современной России и Украины огромное число мест, связанных с боями против кочевников. Россия далеко продвинулась в этом виде исследований, поэтому обмен опытом с российскими коллегами позволит нам сравнить и лучше понять типы артефактов, их расположение в земле и другие факторы. В будущем, мы надеемся, это поможет точно определить место сражения при Легнице, что пока невозможно", — отметил Кубик.Когда степь встречает лесВ начале 2021 года специалисты музея-заповедника "Куликово поле" и Института археологии РАН начали изучение места Судбищенской битвы, состоявшейся в 1555 году между войсками Московского царства и Крымского ханства. По словам ученых, благодаря методикам, наработанным при изучении Куликовской битвы, сделано уже более 2000 находок.Сражение состоялось 24-25 июня по старому стилю на территории современной Орловской области. Тогда 17-тысячный русский отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева перехватил на пути к Туле 60-тысячное войско крымчаков во главе с самим ханом Девлет Гиреем. За два года до того Тула успешно выдержала осаду степняков, поэтому те решили повторить операцию с большими силами.Во времена битвы Судбищи — урочище, простая точка на Муравском шляхе, по которому шла коммуникация через Дикое поле. Примерно через 100 лет там возникло одноименное село, которое существует и сегодня. Предположение о том, что именно у Судбищ могло произойти известное по летописям и другим документам сражение, выдвинули тульские краеведы в конце XIX – начале XX века.В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал, однако точное место сражения не было установлено — как и в случае множества других знаменитых средневековых битв во всем мире. Первоначальным ориентиром для археологов были сведения о том, что при заселении этих земель в начале XVII века там располагался крупный лесной массив, Судбищенский лес.При сопоставлении исторических и современных карт ученые обнаружили, что основное скопление находок расположено именно на старой границе леса. Установить ее точнее, а, значит, и найти наиболее вероятный эпицентр сражения позволит радиоуглеродный анализ древней пыльцы, спор и других следов жизни растений, объяснили археологи."Чтобы удостовериться, что мы нашли именно то, что искали, нужно проанализировать и сопоставить массу находок. В основном это наконечники стрел и пули, реже — детали клинков, конской сбруи, доспехов и амуниции. Правда, и оружие, и снаряжение тогда могли использоваться на протяжении десятилетий, поэтому наиболее однозначным указанием служат монеты. Мы уже нашли несколько медных и серебряных монет чеканки Ивана Грозного", — рассказал Воронцов.Обследование территории, поиск следов разных эпизодов битвы, реконструкция древнего ландшафта, анализ всех письменных источников, реставрация находок и их изучение специалистами — все это потребует еще не одного года работы, отметили ученые. Развернуть столь масштабный проект позволила поддержка фонда "Таволга" и концерна "Калашников".Как работает научная археология?Поля сражений — наиболее трудные и крупные археологические объекты, которые могут занимать десятки квадратных километров. При тщательной фиксации находок работа идет так медленно, что, по словам ученых, до сих пор ни одно поле битвы в мире не может считаться полностью изученным."Каждый памятник археологии требует, чтобы исследователь нашел те методы, которые позволят получить максимум информации, не повредив артефакт. Иногда оказывается, что таких методов пока просто не изобретено, и тогда лучшее решение — законсервировать объект", — объяснил Воронцов.Древнейший способ поиска мест сражений — коллекционирование случайных находок, обычно совершавшихся крестьянами при работах в поле. Именно так, например, тульские помещики заложили фундамент будущих исследований Куликовской битвы.Собственно научный подход появился только в ХХ веке. Он предполагает обследование территории с помощью металлодетекторов и раскопки захоронений с точной фиксацией расположения каждой находки. Благодаря тому, что посуда, одежда, оружие, украшения и другие артефакты подвержены моде, археологи путем сопоставления определяют их возраст и принадлежность к той или иной культуре.Если место битвы неизвестно даже приблизительно, то, в первую очередь, требуется всесторонний анализ документов. Это помогает определить вероятные пути движения войск с привязкой к географическим ориентирам. Определив примерное место сражения, археологи изучают "фон" — древние поселения и могильники, анализ которых помогает лучше понять контекст исследуемых событий.Изучить детали рельефа современным археологам помогает дистанционное лазерное сканирование по технологии LIDAR. Наиболее важная задача, которую решает лидар — поиск коллективных захоронений. На таких местах возникает небольшая просадка земли, часто не превышающая нескольких сантиметров и незаметная глазу из-за травы, листвы или мусора. Лидар, по словам ученых, успешно обнаруживает такие участки."Для реконструкции хода сражения имеют значение все детали ландшафта — реки, ручьи, овраги, леса и так далее. Построив полную реконструкцию природной среды и инфраструктуры на нужной территории в исследуемую эпоху, мы поймем условия, которые диктовали древним полководцам тактические приемы и сможем точнее восстановить реальный ход событий", — отметил Воронцов.

https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html

https://ria.ru/20211029/klady-1756721926.html

https://ria.ru/20210704/bitva-1739725411.html

https://ria.ru/20201002/pole-1578088933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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