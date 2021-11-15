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Посол Анголы рассказал о переговорах по производству вакцины "Спутник V"

Посол Анголы рассказал о переговорах по производству вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 15.11.2021

Посол Анголы рассказал о переговорах по производству вакцины "Спутник V"

Переговоры Анголы и РФ по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся на достаточно продвинутом этапе, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:21

2021-11-15T12:21

2021-11-15T12:21

в мире

ангола

москва

россия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Переговоры Анголы и РФ по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся на достаточно продвинутом этапе, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья."Этот процесс требует времени. Однако рассмотрение этого вопроса находится на достаточно продвинутом этапе в пределах работы межправкомиссии", - ответил он на вопрос о процессе переговоров РФ и Анголы по поводу производства "Спутника V".По словам Куньи, ангольский Минздрав уже поддержал идею производства в стране российской вакцины."Естественно, это выгодно Анголе, потому что это снизит и стоимость вакцины, и позволит Анголе выполнить те задачи, которые она ставила перед собой по вакцинации населения. Цель – привить 65% населения – цель, которая должна быть достигнута до проведения выборов 2022 года", - пояснил Кунья.Полный текст интервью >>

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2021

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в мире, ангола, москва, россия, вакцина "спутник v"