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Аугушту да Силва Кунья: 70% вооружений Анголы сделаны в СССР и России

Аугушту да Силва Кунья: 70% вооружений Анголы сделаны в СССР и России - РИА Новости, 15.11.2021

Аугушту да Силва Кунья: 70% вооружений Анголы сделаны в СССР и России

Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву о том, где может пройти следующий саммит... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:00

2021-11-15T12:00

2021-11-15T12:01

интервью

ангола

африка

россия

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Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву о том, где может пройти следующий саммит Россия-Африка, хотела бы его страна принять эту встречу и почему, обрисовал перспективы сотрудничества Луанды и Москвы в космической и оборонной сферах, сообщил, заинтересована ли ангольская сторона в строительстве атомной электростанции, а также поделился мнением о том, почему в Африке возможны более жесткие, чем в России, меры в связи с пандемией коронавируса.– Господин посол, в Анголе уже зарегистрирована вакцина "Спутник V". Есть ли планы по налаживанию ее производства?– Что касается производства вакцины в Анголе, власти, связанные со здравоохранением, высказались в поддержку этого решения. Естественно это выгодно Анголе, потому что это и снизит стоимость вакцины, и позволит Анголе выполнить те задачи, которые она ставила перед собой по вакцинации населения. Цель – привить 65% населения, это цель, которая должна быть достигнута до проведения выборов 2022 года.Хотел бы отметить, что Ангола была одной из первых стран, где была признана российская вакцина "Спутник V". Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу публично привился вакциной "Спутник V", многие руководители ангольские также привились именно российской вакциной. Я тоже был одним из тех, кто защитил себя "Спутником V".– Идут ли уже переговоры по поводу производства "Спутника V"?– Это вопрос решается на уровне двухсторонней межправкомиссии. Там обсуждается не только производство "Спутника V", но и других вакцин. Уже два года как мы живем в условиях пандемии. Для того, чтобы говорить о производстве вакцины в Анголе, нужно понимать, что для этого необходимо создать соответствующие условия. Нужна инфраструктура, нужны специалисты, специальные условия для хранения вакцины. Этот процесс требует времени. Однако рассмотрение этого вопроса находится на достаточно продвинутом этапе в пределах работы межправкомиссии.– Можем ли мы ожидать возобновления прямого авиасообщения с Анголой?– Пандемия внесла свои коррективы в процесс стабилизации связей, регулярности туристических потоков. Ангола выполняет требования ВОЗ, которая порекомендовала в части туризма соблюдать все необходимые меры биобезопасности. Эти меры значительно уменьшают возможности совершать туристические поездки. Но дверь для туризма не закрыта полностью – есть чартерные рейсы, и те, кто соблюдает все меры предосторожности, могут посетить Анголу. По мере того, как будут выполнятся решения межправкомиссии, в будущем возобновится и прямое сообщение между Москвой и Луандой.– Президент Анголы в 2019 году заявил, что страна заинтересована в дальнейшем развитии военного сотрудничества с РФ. Как идет работа в этом направлении?– Прежде всего надо сказать, что практически 70% вооружения Анголы – это техника российского и советского производства. Мы говорим о той технике, которой уже 45 лет. Большинство из высшего и среднего командования ангольских вооруженных сил – это все выпускники российских или советских военных вузов. Это показывает уровень сотрудничества РФ и Анголы в военной сфере.На последнем заседании (комиссии по военно-техническому сотрудничеству Анголы и РФ – ред.) в Луанде была одобрена и принята программа внутренней обороны и безопасности на пять лет. Она включает подготовку военных специалистов, перевооружение и развитие военной промышленности. Сейчас продолжаются поставки вооружений и техники в Анголу, в большой степени речь идет о ВВС. Готовят военных летчиков и приобретают разное оборудование для ВВС.– Нет ли информации о готовящихся сделках по покупке самолетов?– Об этом будут говорить на ближайшем заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Вопрос связан с финансированием, на покупку самолетов нужны деньги. Конкретный ответ на этот вопрос будет дан после заседания. Цифр никаких мы привести не можем.– Заинтересована ли Ангола в развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики с РФ?– Да, конечно. Были подписаны соглашения по сотрудничеству в области мирного атома. Россия является нашим стратегическим партнером в этой области.– Не могли бы вы рассказать о планах по строительству новых АЭС?– Президент Анголы принимал участие в саммите (по климату – ред.) в Глазго, он там говорил о том, что Ангола придерживается развития чистой энергетики. Ангола – страна, богатая водными ресурсами, есть ГЭС, также были построены ветряные электростанции.Атом может быть использован как в энергетике, так и в здравоохранении. Строительство АЭС достаточно дорогостоящее. Важно то, что вопрос стоит на повестке дня переговоров двух стран. Мы, конечно, будем использовать возможности, которые открываются при сотрудничестве в атомной энергетике.– Россия строит для Анголы спутник Angosat-2. Что вы можете рассказать о будущем российско-ангольского сотрудничества в космосе?– Конечно. Кто контролирует космическое пространство, тот имеет преимущество на земле. Россия является сильной страной в области исследования и использования космического пространства. Именно поэтому Ангола выбрала Россию как партнера в области использования космического пространства. Межправкомиссия определила это направление, как одно из главных, которое необходимо развивать. Успешная реализация проекта позволит очень быстро Анголе продвинуться в сфере телекоммуникаций и преодолеть трудности, которые есть.– Будут ли другие совместные проекты у двух стран в космосе?– Уверен, что другие проекты будут. Вот, например, после сотрудничества по Angosat-1 в Россию из Анголы прибыла группа студентов учиться специальностям, связанным с этим проектом. Это будет продолжаться и дальше. Речь идет развитии целой отрасли науки. Для Анголы это очень важно. Проекты по спутникам с Россией будут, вероятно, продолжаться. Но самое главное сейчас – это запустить Angosat-2, ведь в 2017 с Angosat-1 потеряли связь. Мы уверены, все будет хорошо, запуск будет успешным.– Ожидаются ли визиты высокопоставленных ангольских чиновников в РФ?– Сотрудничество с РФ, безусловно, требует осуществления таких визитов. Только за этот год в Россию совершили визит около восьми высокопоставленных ангольских чиновников, министры обороны, торговли. Когда приезжал министр иностранных дел, я имел удовольствие познакомиться с министром Сергеем Лавровым. Если следующий саммит Россия – Африка будет проведен в России, конечно, президент Анголы примет в нем участие, и таким образом снова состоится встреча в верхах. Множество программ, по которым высокие государственные деятели Анголы приезжают в РФ: конференции, выставки. Опять же при запуске Angosat-2 будет точно присутствовать высшее должностное лицо из Анголы.– Не могли бы вы рассказать, кто именно?– Наверняка примет участие министр связи Анголы. Может быть государственный секретарь по внешней политике. Большинство визитов высокопоставленных ангольских чиновников осуществляется именно в Россию.– Вы упомянули саммит Россия – Африка. Каков, на ваш взгляд, его основной результат?– Саммит – хорошая инициатива российской стороны. Россия в мировом масштабе несет большую ответственность перед миром. Мое личное понимание основного результата этой встречи в верхах заключается в том, что сближение РФ с африканскими странами помогает установит равновесие на мировой арене.– Что вы ждете от следующего саммита?– Я так понимаю, что есть желание провести вторую встречу не на территории России. Пока ни одна из африканских стран не выступила в качестве кандидата принимающей страны, поэтому возможно следующий саммит будет все-таки в РФ.Ресурсы, которыми обладает Россия, африканские страны могли бы использовать для борьбы с безработицей, индустриализации промышленной области, это также потребует передачи российских ноу-хау, а также помощи в подготовке кадров, в развитии сельского хозяйства. Африка обладает хорошими сельскохозяйственными ресурсами. Россия тоже может получить свои дивиденды от этого сотрудничества, к примеру, импортировать продукты, которые производятся в Африке круглогодично. Также важен вопрос удобрений. РФ является их крупнейшим производителем.Это самый важный результат саммита, который может получить Африка.– Не хочет ли Ангола стать той страной, которая примет саммит?– Если бы я был президентом Анголы, и мне надо было бы это решать, то я бы сказал "нет". Ангола сейчас находится в ожесточенной схватке с пандемией. Большая ответственность – принимать в такое время высших руководителей десятков стран у себя. Также есть проблема антиваксеров, ведется борьба за то, чтобы все прививались. Кроме того, Ангола готовится к проведению выборов 2022 года, политическая жизнь активизировалась. Может быть в дальнейшем, в будущем Ангола и выдвинет свою кандидатуру.– Вы упомянули "антиваксеров". Как идут в вашей стране борьба с пандемией и кампания по вакцинации населения?– В Анголе более жесткие меры, чем в РФ. Президент последним декретом приказал запретить доступ в публичные места тем, кто не вакцинировался. Многие заявили, что это нарушение прав человека. Но один человек не может подвергать опасности десятки. В России такое трудно применять, потому что в России поднимается вопрос прав человека, также идет давление с Запада в большей степени, чем в Анголе. Африканские реалии позволяют вводить более жесткие меры.

https://ria.ru/20210512/sputnik-1732006193.html

ангола

африка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, ангола, африка, россия