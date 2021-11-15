https://ria.ru/20211115/alkogol-1759061224.html

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк - РИА Новости, 15.11.2021

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

В Минфине хотят с 1 января увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:10

2021-11-15T10:10

2021-11-15T13:31

экономика

россия

алкоголь

министерство финансов рф (минфин россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Минфине хотят с 1 января увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Так, МРЦ на водку планируется повысить на 7,4 процента — с действующих 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку. При этом минимальная закупочная цена может вырасти на 5,4 процента — с 203 до 214 рублей, а оптовая — на 5,7 процента — с 210 до 222 рублей.МРЦ на коньяк собираются поднять на 7,6 процента — с текущих 446 до 480 рублей за тот же объем, а на бренди — на 7,4 процента — с 324 до 348 рублей. "Закупка" тогда увеличится на 5,4 и 5,5 процента соответственно до 371 и 270 рублей, а "опт" — на 5,6 и 5,6 процента — до 391 и 284 рублей.Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактом. Их устанавливают на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. При этом учитываются затраты на производство, минимальная рентабельность и налоги. Сейчас решается, целесообразно ли распространять меру на все алкогольные напитки."По оценкам участников отрасли, наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25 процентов. По отдельным позициям рост цен составил 100-150 процентов. Также происходит рост на основную сырьевую составляющую для производства алкогольной продукции", — отмечается в материалах.Согласно другому опубликованному проекту, Минфин также предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — с 2022 года она может вырасти на 6,8 процента, до 63 рублей за литр безводного сырья. Кроме того, минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) предлагается увеличить также на 6,8 процента, до 47 рублей за литр.

https://ria.ru/20210410/wine-1727520520.html

https://ria.ru/20211103/otravlenie-1757552172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, россия, алкоголь, министерство финансов рф (минфин россии), здоровье - общество