https://ria.ru/20211115/aktsiya-1759173981.html

Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России

Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России - РИА Новости, 15.11.2021

Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей стране, известные люди, а также все желающие смогут исполнить мечты детей. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:18

2021-11-15T18:18

2021-11-15T18:18

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей стране, известные люди, а также все желающие смогут исполнить мечты детей.Старт акции дала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, вытянув желание от мальчика из Москвы 14 лет, который мечтает о планшете. Генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин также принял участие в акции и пообещал выполнить желание десятилетнего мальчика из Зеленограда - приобрести скрипку. Кроме того, гендиректор КАМАЗа выполнит ещё одно желание "по профилю" от мальчика четырёх лет - побывать в роли водителя большой машины."Александр Лаптев мечтает о наборе "Лего", Санкт-Петербург, восемь лет… Так как мы сегодня много говорили про Деда Мороза, давайте попробуем, чтобы в костюме Деда Мороза я оказался в декабре в Санкт-Петербурге и лично подарил "Лего",- сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, который также поучаствовал в старте акции.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.В акции традиционно принимали участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие представители власти.

https://ria.ru/20211110/shou-1758364824.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ано "рсв" ("россия – страна возможностей")