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Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России
Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России - РИА Новости, 15.11.2021
Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России
Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей стране, известные люди, а также все желающие смогут исполнить мечты детей. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:18
2021-11-15T18:18
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей стране, известные люди, а также все желающие смогут исполнить мечты детей.Старт акции дала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, вытянув желание от мальчика из Москвы 14 лет, который мечтает о планшете. Генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин также принял участие в акции и пообещал выполнить желание десятилетнего мальчика из Зеленограда - приобрести скрипку. Кроме того, гендиректор КАМАЗа выполнит ещё одно желание "по профилю" от мальчика четырёх лет - побывать в роли водителя большой машины."Александр Лаптев мечтает о наборе "Лего", Санкт-Петербург, восемь лет… Так как мы сегодня много говорили про Деда Мороза, давайте попробуем, чтобы в костюме Деда Мороза я оказался в декабре в Санкт-Петербурге и лично подарил "Лего",- сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, который также поучаствовал в старте акции.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.В акции традиционно принимали участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие представители власти.
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общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
18:18 15.11.2021
 

Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей России

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в понедельник по всей стране, известные люди, а также все желающие смогут исполнить мечты детей.
Старт акции дала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, вытянув желание от мальчика из Москвы 14 лет, который мечтает о планшете. Генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин также принял участие в акции и пообещал выполнить желание десятилетнего мальчика из Зеленограда - приобрести скрипку. Кроме того, гендиректор КАМАЗа выполнит ещё одно желание "по профилю" от мальчика четырёх лет - побывать в роли водителя большой машины.
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"Александр Лаптев мечтает о наборе "Лего", Санкт-Петербург, восемь лет… Так как мы сегодня много говорили про Деда Мороза, давайте попробуем, чтобы в костюме Деда Мороза я оказался в декабре в Санкт-Петербурге и лично подарил "Лего",- сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, который также поучаствовал в старте акции.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
В акции традиционно принимали участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие представители власти.
 
ОбществоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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