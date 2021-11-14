https://ria.ru/20211114/zemletryasenie-1758997757.html
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.11.2021
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:27
2021-11-14T15:27
2021-11-14T15:29
в мире
землетрясение
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 12.07 по времени UTC (15.07 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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в мире, землетрясение, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
15:27 14.11.2021 (обновлено: 15:29 14.11.2021)
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Cейсмологи EMSC зафиксировали в Иране землетрясение магнитудой 6,1