https://ria.ru/20211114/zemletryasenie-1758997757.html

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.11.2021

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:27

2021-11-14T15:27

2021-11-14T15:29

в мире

землетрясение

иран

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 12.07 по времени UTC (15.07 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20211113/palma-1758930912.html

иран

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2021

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в мире, землетрясение, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)