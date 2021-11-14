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Под завалами на месте взрыва на НЛМК в Липецке могут находиться люди
Под завалами на месте взрыва на НЛМК в Липецке могут находиться люди - РИА Новости, 14.11.2021
Под завалами на месте взрыва на НЛМК в Липецке могут находиться люди
Люди могут находиться под завалами на месте взрыва на складе НЛМК в Липецке, идут поисково-спасательные работы, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:58
2021-11-14T22:58
2021-11-14T22:58
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Люди могут находиться под завалами на месте взрыва на складе НЛМК в Липецке, идут поисково-спасательные работы, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории НЛМК в Липецке, госпитализирован один рабочий."По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Под завалами могут находиться люди. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и 9 единиц техники.
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Под завалами на месте взрыва на НЛМК в Липецке могут находиться люди
Под завалами на месте взрыва на складе НЛМК в Липецке могут находиться люди