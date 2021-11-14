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В Липецке прогремел взрыв на металлургическом комбинате
В Липецке прогремел взрыв на металлургическом комбинате - РИА Новости, 14.11.2021
В Липецке прогремел взрыв на металлургическом комбинате
На территории Новолипецкого металлургического комбината прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:15
2021-11-14T22:15
2021-11-14T23:30
происшествия
взрыв
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. На территории Новолипецкого металлургического комбината прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пострадала одна работница НЛМК, ее извлекли из-под завалов и госпитализировали. Как заявил РИА Новости представитель обладминистрации, женщина находится в шоковом состоянии.По сообщению МЧС, данные о том, что под завалами могут оставаться люди, не подтвердились.В главном управлении МЧС по региону рассказали, что в цехе углеподготовки произошел пожар, информация об этом поступила в 21:14 мск. Площадь возгорания и данные по пострадавшим уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлекли 30 человек и девять единиц техники.При этом, по словам представителя НЛМК, пожара на комбинате нет. Как отметили на предприятии, на угольном складе произошло возгорание конвейера, его потушили за 15 минут.Технологический процесс предприятия не нарушен.
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происшествия, взрыв, новолипецкий металлургический комбинат, липецк
22:15 14.11.2021 (обновлено: 23:30 14.11.2021)
В Липецке прогремел взрыв на металлургическом комбинате
На одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината прогремел взрыв
МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости.
На территории Новолипецкого металлургического комбината
прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В Липецке в одном из цехов металлургического комбината произошел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру", — сказал собеседник агентства.
Пострадала одна работница НЛМК, ее извлекли из-под завалов и госпитализировали. Как заявил РИА Новости представитель обладминистрации, женщина находится в шоковом состоянии.
По сообщению МЧС, данные о том, что под завалами могут оставаться люди, не подтвердились.
В главном управлении МЧС по региону рассказали, что в цехе углеподготовки произошел пожар, информация об этом поступила в 21:14 мск. Площадь возгорания и данные по пострадавшим уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлекли 30 человек и девять единиц техники.
При этом, по словам представителя НЛМК, пожара на комбинате нет. Как отметили на предприятии, на угольном складе произошло возгорание конвейера, его потушили за 15 минут.
Технологический процесс предприятия не нарушен.