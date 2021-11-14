https://ria.ru/20211114/vystavka-1758980940.html

Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае

Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае - РИА Новости, 14.11.2021

Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обошел павильоны российских авиапроизводителей и военных производителей и рассказал, что ждёт от выставки Dubai Airshow. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:37

2021-11-14T11:37

2021-11-14T11:37

экономика

дубай (город)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

dubai airshow

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343456_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bf7bed2f1eae0cf5cf6c4b2c021fa413.jpg

ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обошел павильоны российских авиапроизводителей и военных производителей и рассказал, что ждёт от выставки Dubai Airshow."Для нас уже сложилось традиция - каждая авиационная выставка в Дубае приносит дополнительный вклад и возможности для нашей промышленности с точки зрения продвижения техники на зарубежные рынки, это касается как гражданских образцов, так и все-таки даже в первую очередь военных", - рассказал Мантуров.Он добавил, что "если брать про ПО (противовоздушную оборону - ред.), мы впервые показываем "Витязь", до этого были другие образцы противовоздушной обороны, беспилотные"."Мы до этого не так активно демонстрировали свою продукцию, в этом году впервые "Ореон" представлен как беспилотный аппарат компании "Кронштадт". Что касается экспозиции статической, то в этом году, наверное, самая большая за последние несколько лет наша экспозиция: это и МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, и Superjet в комплектации "Аурус", это коллаборация с нашим автомобильным известным брендом, это уже вторая такая интеграция", - рассказал министр.Он добавил, что "мы движемся в этом направлении и считаем, что одно другое дополняет".

https://ria.ru/20211114/oruzhie-1758978417.html

дубай (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дубай (город), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, dubai airshow, россия