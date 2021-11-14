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Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае - РИА Новости, 14.11.2021
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обошел павильоны российских авиапроизводителей и военных производителей и рассказал, что ждёт от выставки Dubai Airshow. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:37
2021-11-14T11:37
экономика
дубай (город)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
dubai airshow
россия
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обошел павильоны российских авиапроизводителей и военных производителей и рассказал, что ждёт от выставки Dubai Airshow."Для нас уже сложилось традиция - каждая авиационная выставка в Дубае приносит дополнительный вклад и возможности для нашей промышленности с точки зрения продвижения техники на зарубежные рынки, это касается как гражданских образцов, так и все-таки даже в первую очередь военных", - рассказал Мантуров.Он добавил, что "если брать про ПО (противовоздушную оборону - ред.), мы впервые показываем "Витязь", до этого были другие образцы противовоздушной обороны, беспилотные"."Мы до этого не так активно демонстрировали свою продукцию, в этом году впервые "Ореон" представлен как беспилотный аппарат компании "Кронштадт". Что касается экспозиции статической, то в этом году, наверное, самая большая за последние несколько лет наша экспозиция: это и МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, и Superjet в комплектации "Аурус", это коллаборация с нашим автомобильным известным брендом, это уже вторая такая интеграция", - рассказал министр.Он добавил, что "мы движемся в этом направлении и считаем, что одно другое дополняет".
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экономика, дубай (город), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, dubai airshow, россия
11:37 14.11.2021
 
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае

Глава Минпромторга Мантуров рассказал, что Россия покажет на выставке Dubai Airshow

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обошел павильоны российских авиапроизводителей и военных производителей и рассказал, что ждёт от выставки Dubai Airshow.
"Для нас уже сложилось традиция - каждая авиационная выставка в Дубае приносит дополнительный вклад и возможности для нашей промышленности с точки зрения продвижения техники на зарубежные рынки, это касается как гражданских образцов, так и все-таки даже в первую очередь военных", - рассказал Мантуров.
Он добавил, что "если брать про ПО (противовоздушную оборону - ред.), мы впервые показываем "Витязь", до этого были другие образцы противовоздушной обороны, беспилотные".
"Мы до этого не так активно демонстрировали свою продукцию, в этом году впервые "Ореон" представлен как беспилотный аппарат компании "Кронштадт". Что касается экспозиции статической, то в этом году, наверное, самая большая за последние несколько лет наша экспозиция: это и МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, и Superjet в комплектации "Аурус", это коллаборация с нашим автомобильным известным брендом, это уже вторая такая интеграция", - рассказал министр.
Он добавил, что "мы движемся в этом направлении и считаем, что одно другое дополняет".
Стенд Рособоронэкспорта на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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ЭкономикаДубай (город)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровDubai AirshowРоссия
 
 
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