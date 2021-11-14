https://ria.ru/20211114/vybory-1759038625.html
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах - РИА Новости, 15.11.2021
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах
Партия "Продолжаем перемены", созданная в сентябре, набирает более 26% голосов на парламентских выборах, прошедших в Болгарии 14 ноября, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-14T23:56
2021-11-14T23:56
2021-11-15T00:00
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болгария
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СОФИЯ, 14 ноя - РИА Новости. Партия "Продолжаем перемены", созданная в сентябре, набирает более 26% голосов на парламентских выборах, прошедших в Болгарии 14 ноября, свидетельствуют данные exit poll, проведенных социологическими агентствами Alpha Research и Маркет Линкс.Маркет Линкс оценивает поддержку партии в 26,5%, тогда как из данных Alpha Research следует, что она получает 26,1%.В свою очередь, правая коалиция ГЕРБ-СДС оказывается на втором месте с 23,5%.В эфире телеканала BTV один из лидеров партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков заявил о готовности вести переговоры о создании правительства с так называемыми "партиями протеста", но исключил вероятность сотрудничества с ГЕРБ-СДС и с Движением за права и свободы, представляющим интересы турецкого меньшинства.В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
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в мире, выборы, болгария
23:56 14.11.2021 (обновлено: 00:00 15.11.2021)
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на парламентских выборах
СОФИЯ, 14 ноя - РИА Новости.
Партия "Продолжаем перемены", созданная в сентябре, набирает более 26% голосов на парламентских выборах, прошедших в Болгарии
14 ноября, свидетельствуют данные exit poll, проведенных социологическими агентствами Alpha Research и Маркет Линкс.
Маркет Линкс оценивает поддержку партии в 26,5%, тогда как из данных Alpha Research следует, что она получает 26,1%.
В свою очередь, правая коалиция ГЕРБ
-СДС оказывается на втором месте с 23,5%.
В эфире телеканала BTV один из лидеров партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков заявил о готовности вести переговоры о создании правительства с так называемыми "партиями протеста", но исключил вероятность сотрудничества с ГЕРБ-СДС и с Движением за права и свободы, представляющим интересы турецкого меньшинства.
В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.
Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.