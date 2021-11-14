https://ria.ru/20211114/vybory-1759030194.html

В Болгарии завершилось голосование на выборах

В Болгарии завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 14.11.2021

В Болгарии завершилось голосование на выборах

В Болгарии завершились парламентские и президентские выборы, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск). РИА Новости, 14.11.2021

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СОФИЯ, 14 ноя — РИА Новости. В Болгарии завершились парламентские и президентские выборы, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск).Избиркомы приступили к подсчету голосов, после этого данные передадут в Центральную избирательную комиссию.По данным экзит-полла социологического агентства Маркет Линкс, действующий президент Румен Радев набирает 49,5% голосов, его ближайший конкурент Атанас Герджиков — 26,5%. Если по официальным итогам выборов Радеву не удастся получить 50% плюс один голос, 21 ноября пройдет второй тур, в котором его соперником станет Герджиков.Согласно экзит-поллу агентства Alpha Research, правая коалиция ГЕРБ-СДС получает первое место на парламентских выборах с 24,8% голосов, второй с минимальным отрывом идет партия "Продолжаем перемены" — 24,1%, третье место у Болгарской социалистической партии — 13,7%.Согласно регламенту, ЦИК должна объявить имя избранного президента и вице-президента Болгарии не позднее 48 часов после окончания голосования; в этом случае результаты распределения депутатских мандатов между партиями и коалициями должны обнародовать не позднее четырех суток после дня выборов.Голосование прошло спокойно. При этом в день выборов в Центральную избирательную комиссию подали несколько десятков жалоб и сообщений о нарушениях, большая часть связана с соцсетями.Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) подала жалобу на одного из лидеров "Продолжаем перемены" Кирила Петкова. По мнению ГЕРБ, он нарушил запрет на агитацию в день выборов, заявив на выходе с избирательного участка, что проголосовал за "продолжение перемен".В эфире телеканала NOVA заместитель председателя ЦИК Росица Матева заявила, что жалобу рассмотрят. Если подтвердится нарушение законодательства, Петкова обяжут выплатить штраф.

https://ria.ru/20211114/vybory-1758726394.html

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