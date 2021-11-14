https://ria.ru/20211114/vybory-1758967125.html

В Болгарии началось голосование на выборах президента

В Болгарии началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 14.11.2021

В Болгарии началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T08:04

2021-11-14T08:04

2021-11-14T08:04

в мире

болгария

румен радев

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СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы.Болгария разделена на 31 избирательный район (еще один предназначен для граждан, голосующих за рубежом), в которых имеется 11 874 избирательных участка, тогда как общее количество избирателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, составляет 6,6 миллиона.В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.Коалицию могут образовать так называемые "партии протеста", выступающие за глубокие реформы. В 2020 году они приняли активное участие в протестах против правительства ГЕРБ, а по итогам выборов в апреле и июле этого года получили широкое представительство в Народном собрании, но не сумели договориться о создании нового кабинета, что привело к падению их популярности.Параллельно в Болгарии пройдут президентские выборы, в которых гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.

https://ria.ru/20211114/vybory-1758726394.html

болгария

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в мире, болгария, румен радев