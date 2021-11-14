https://ria.ru/20211114/vybory-1758967125.html
В Болгарии началось голосование на выборах президента
В Болгарии началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 14.11.2021
В Болгарии началось голосование на выборах президента
Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:04
2021-11-14T08:04
2021-11-14T08:04
в мире
болгария
румен радев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740588034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269d722197be3ba5027398efa061d81d.jpg
СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы.Болгария разделена на 31 избирательный район (еще один предназначен для граждан, голосующих за рубежом), в которых имеется 11 874 избирательных участка, тогда как общее количество избирателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, составляет 6,6 миллиона.В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.Коалицию могут образовать так называемые "партии протеста", выступающие за глубокие реформы. В 2020 году они приняли активное участие в протестах против правительства ГЕРБ, а по итогам выборов в апреле и июле этого года получили широкое представительство в Народном собрании, но не сумели договориться о создании нового кабинета, что привело к падению их популярности.Параллельно в Болгарии пройдут президентские выборы, в которых гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.
https://ria.ru/20211114/vybory-1758726394.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740588034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_486b599d5e1e48871193506b32be9966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, румен радев
В Болгарии началось голосование на выборах президента
В Болгарии началось голосование на выборах президента и парламента
СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости.
Избирательные участки открылись в Болгарии
, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы.
Болгария разделена на 31 избирательный район (еще один предназначен для граждан, голосующих за рубежом), в которых имеется 11 874 избирательных участка, тогда как общее количество избирателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, составляет 6,6 миллиона.
В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.
Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.
Коалицию могут образовать так называемые "партии протеста", выступающие за глубокие реформы. В 2020 году они приняли активное участие в протестах против правительства ГЕРБ, а по итогам выборов в апреле и июле этого года получили широкое представительство в Народном собрании, но не сумели договориться о создании нового кабинета, что привело к падению их популярности.
Параллельно в Болгарии пройдут президентские выборы, в которых гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.