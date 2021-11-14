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В Болгарии началось голосование на выборах президента
В Болгарии началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 14.11.2021
В Болгарии началось голосование на выборах президента
Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:04
2021-11-14T08:04
в мире
болгария
румен радев
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СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы.Болгария разделена на 31 избирательный район (еще один предназначен для граждан, голосующих за рубежом), в которых имеется 11 874 избирательных участка, тогда как общее количество избирателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, составляет 6,6 миллиона.В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.Коалицию могут образовать так называемые "партии протеста", выступающие за глубокие реформы. В 2020 году они приняли активное участие в протестах против правительства ГЕРБ, а по итогам выборов в апреле и июле этого года получили широкое представительство в Народном собрании, но не сумели договориться о создании нового кабинета, что привело к падению их популярности.Параллельно в Болгарии пройдут президентские выборы, в которых гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.
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Новости
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в мире, болгария, румен радев
08:04 14.11.2021
 
В Болгарии началось голосование на выборах президента

В Болгарии началось голосование на выборах президента и парламента

© AP Photo / Visar KryeziuЖенщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
Читать ria.ru в
СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы.
Болгария разделена на 31 избирательный район (еще один предназначен для граждан, голосующих за рубежом), в которых имеется 11 874 избирательных участка, тогда как общее количество избирателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, составляет 6,6 миллиона.
В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.
Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.
Коалицию могут образовать так называемые "партии протеста", выступающие за глубокие реформы. В 2020 году они приняли активное участие в протестах против правительства ГЕРБ, а по итогам выборов в апреле и июле этого года получили широкое представительство в Народном собрании, но не сумели договориться о создании нового кабинета, что привело к падению их популярности.
Параллельно в Болгарии пройдут президентские выборы, в которых гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Софии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
04:04
Процедура выборов президента Болгарии
 
В миреБолгарияРумен Радев
 
 
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