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Процедура выборов в парламент Аргентины

Процедура выборов в парламент Аргентины - РИА Новости, 14.11.2021

Процедура выборов в парламент Аргентины

В соответствии с Конституцией Аргентины законодательный орган — Национальный конгресс состоит из двух палат – Палаты депутатов и Сената. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:29

2021-11-14T00:29

2021-11-14T00:29

справки

буэнос-айрес (город)

аргентина

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В соответствии с Конституцией Аргентины законодательный орган — Национальный конгресс состоит из двух палат – Палаты депутатов и Сената.Палата депутатов состоит из 257 представителей, прямо избираемых народом провинций и города Буэнос-Айреса.Палата избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутаты находятся в должности в течение четырех лет и могут быть переизбраны на следующий срок, но состав Палаты должен обновляться наполовину каждые два года.Вторая палата – Сенат – состоит из 72 сенаторов. Избирается прямым голосованием в составе трех сенаторов от каждой провинции и города Буэнос-Айреса. Сенаторы находятся в должности шесть лет и могут быть переизбраны на следующий срок. Сенат обновляется каждые два года на 1/3.Участие в выборах, согласно Национальному избирательному кодексу Аргентины, обязательно для урожденных граждан страны в возрасте от 16 лет и граждан по натурализации с 18 лет. Граждане, которые не участвовали в голосовании, должны представить в течение двух месяцев документ, подтверждающий невозможность участия в голосовании. Граждане, не голосовавшие без уважительной причины, подвергаются штрафу. Они также могут быть лишены возможности занимать государственные должности в течение трех лет.Данные избирателей заносятся в электронный Национальный реестр избирателей, где указывается фамилия, имя, пол, дата и место рождения, адрес, род занятий, тип документа о гражданстве.В соответствии с положениями Избирательного кодекса из списков избирателей исключаются следующие категории граждан: признанные судом недееспособными; осужденные за умышленные преступления, если наказание предусматривает лишение свободы и приговор вступил в законную силу, — на весь период заключения; осужденные по обвинению, предусмотренному общенациональным и провинциальным законодательством, за участие в запрещенных играх — на срок до трех лет, а в случае повторного осуждения — на срок до шести лет; осужденные по обвинению в преднамеренном дезертирстве — на двойной срок действия предусмотренной санкции. Лица, признанные судом "мятежниками", а также граждане, лишенные избирательных права в соответствии с положениями Основного закона о политических партиях.Правом баллотироваться в палату представителей обладают граждане Аргентины не моложе 25 лет (натурализованные аргентинцы – спустя 4 года после получения гражданства). Кандидат должен быть уроженцем провинции, от которой он избирается, или проживать там непрерывно в течение не менее двух лет.К кандидату на пост сенатора предъявляются следующие требования: это должен быть гражданин Аргентины не моложе 30 лет, (натурализованные аргентинцы – спустя шесть лет после получения гражданства), он должен иметь ежегодный доход не менее двух тысяч песо, быть уроженцем провинции, от которой он избирается в Сенат, или непрерывно проживать в этой провинции не менее двух лет.Участвовать во всеобщих парламентских выборах могут политические партии, получившие в ходе предварительного голосования (праймериз, PASO (Primary Open Simplicous и Mandatory)) не менее 1,5% голосов избирателей.Для граждан Аргентины участие в праймериз является обязательным. При этом избиратели, которые к моменту первичных выборов еще не достигли 16-летнего возраста, но которым на дату всеобщих выборов исполнится 16 лет, имеют право голоса. Граждане Аргентины, проживающие за рубежом, не принимают участие в предварительном голосовании. Однако они имеют право участвовать во всеобщих выборах. Избирательная кампания начинается за пятьдесят дней до даты всеобщих выборов и заканчивается за сорок восемь часов до начала выборов.В день выборов избирательные участки открыты с 8.00 до 18.00.Избиратель, включенный в избирательный список своего округа, в день голосования обязан выполнить свой конституционный долг.От выполнения этой обязанности освобождаются следующие избиратели: судьи и их помощники, которые в соответствии с избирательным законодательством должны находиться в помещении суда и разрешать возникающие в день голосования споры; те, кто в день голосования находится на расстоянии более 500 километров от места голосования и подтверждает, что такое удаление вызвано серьезными причинами. Такие граждане предстают в день выборов перед местными властями, которые выдают им письменную справку, подтверждающую факт их нахождения в данном месте.Освобождаются от обязанности голосовать больные или нетрудоспособные с серьезными заболеваниями, которые не могут воспользоваться правом голоса без посторонней помощи. Такие причины должны быть удостоверены в первую очередь работниками национальной санитарной службы провинций или муниципалитетов, а в их отсутствие — частными врачами.Освобождаются от участия в обязательном голосовании сотрудники организаций и учреждений, которые в силу неотложных причин должны выполнять обязанности, призванные помочь проведению голосования на весь период его проведения. В этом случае работодатель или его официальный представитель должны передать в Министерство внутренних дел соответствующий список таких лиц за 10 дней до назначенной даты голосования с тем, чтобы получить соответствующее разрешение. Подделка предусмотренных законом сертификатов со стороны тех, кто несет ответственность за их выдачу, предусматривает уголовное наказание.В связи с пандемией коронавируса от голосования также освобождены лица с подтвержденным COVID-19 и те, кто находился в контакте с заболевшим коронавирусом. Это должно быть подтверждено медицинским заключением.Избирательное законодательство вводит определенные запреты в день голосования. В этот день, в частности, запрещено: проводить собрания избирателей или находиться с оружием во время голосования в радиусе 80 м от места подачи голосов; проводить народные представления на открытом воздухе или в закрытых помещениях, театрализованные праздники, спортивные соревнования и другие собрания граждан, не имеющие отношения к акту голосования с самого его начала и на протяжении трех часов по его завершении; осуществлять продажу любого вида алкогольной продукции в период голосования и в течение трех часов после его окончания; предлагать или вручать избирателям бюллетени для голосования в радиусе до 80 м от места подачи голосов на улицах, проселочных дорогах и т. д.; избирателям – ношение оружия, использование флагов, значков или других отличительных символов в день выборов, за двенадцать часов до и через три часа после их окончания; осуществлять публичные акты прозелитизма (восхваления), а также публиковать и распространять предвыборные опросы и опросы общественного мнения за 48 часов до начала выборов и до их окончания; открывать партийные пункты в радиусе 80 м от места, в котором расположен пункт голосования; публиковать или распространять обзоры и прогнозы результатов выборов во время выборов и в течение трех часов после окончания голосования.Избиратели имеют право голосовать только в избирательных пунктах, если они внесены в список избирателей, и по предъявлении гражданского документа, подтверждающего их полномочия. Председатель удостоверяет, что гражданин, предъявивший гражданский документ, действительно фигурирует в списке избирателей данного пункта для голосования. С этой целью он сравнивает данные, содержащиеся в избирательном списке, с данными, содержащимися в гражданском документе избирателя.Если личность избирателя не вызывает сомнений, председатель вручает ему чистый и незаклеенный конверт, скрепленный его печатью и подписью, и приглашает его пройти в отдельное закрытое помещение с тем, чтобы проголосовать.Проголосовав, избиратель вкладывает свой бюллетень для голосования в конверт и возвращается к месту голосования. Затем закрытый бюллетень опускается избирателем в урну. Председатель по собственной инициативе или по просьбе наблюдателей может потребовать показать ему конверт, чтобы удостовериться в том, что это тот же конверт, который он вручил избирателю.К распределению мандатов в палату представителей допускаются партии, получившие не менее 3% голосов избирателей.На выборах сенаторов партия, получившая наибольшее количество голосов в каждом округе, получает два места, при этом третье место предоставляется партии, занявшей второе место.14 ноября 2021 года в ходе всеобщих выборов в Аргентине будут избраны 127 депутатов и 24 сенатора в восьми провинциях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, буэнос-айрес (город), аргентина