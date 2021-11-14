16:17 14.11.2021 (обновлено: 16:18 14.11.2021)
Вучич прокомментировал предстоящую встречу с Путиным
Президент Вучич заявил, что для Сербии очень важна каждая встреча с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет уже 19-й по счету за последние семь лет, за что он ему очень благодарен.
Сербский президент ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с Путиным - 25 ноября и что одной из важнейших тем станут поставки и цена природного газа из России.
"Мы, конечно, между собой разговариваем в регионе. А с великими лидерами нужно время. Но я сейчас в 19-й раз встречусь с президентом Путиным. Представьте, президент Путин 19-й раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние семь лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией. Бесконечная ему благодарность за это, мы очень ценим", - сказал Вучич в эксклюзивном интервью для YouTube канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Для Сербии очень важна каждая встреча с Путиным, отметил Вучич.
"Я знаю, что президент Путин выделит час, может, чуть больше времени. Но для нас это означает больше, это дни-дни, много дней подготовки. И мы понимаем все, и огромное спасибо за время, которое он находит, и за уважение, которое он проявляет к нашей стране", - подчеркнул он.