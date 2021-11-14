https://ria.ru/20211114/vstrecha-1759002803.html

Вучич прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Вучич прокомментировал предстоящую встречу с Путиным - РИА Новости, 14.11.2021

Вучич прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет уже 19-й по счету за последние семь лет, за... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:17

2021-11-14T16:17

2021-11-14T16:18

в мире

сербия

владимир путин

youtube

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573386379_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_cdcebc38ffc54f18c7c1fe22324d6e6d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет уже 19-й по счету за последние семь лет, за что он ему очень благодарен.Сербский президент ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с Путиным - 25 ноября и что одной из важнейших тем станут поставки и цена природного газа из России."Мы, конечно, между собой разговариваем в регионе. А с великими лидерами нужно время. Но я сейчас в 19-й раз встречусь с президентом Путиным. Представьте, президент Путин 19-й раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние семь лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией. Бесконечная ему благодарность за это, мы очень ценим", - сказал Вучич в эксклюзивном интервью для YouTube канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Для Сербии очень важна каждая встреча с Путиным, отметил Вучич."Я знаю, что президент Путин выделит час, может, чуть больше времени. Но для нас это означает больше, это дни-дни, много дней подготовки. И мы понимаем все, и огромное спасибо за время, которое он находит, и за уважение, которое он проявляет к нашей стране", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211114/vuchich-1759000163.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сербия, владимир путин, youtube, александр вучич