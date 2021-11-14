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Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика

Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика - РИА Новости, 14.11.2021

Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика

Состояние объявившего голодовку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, тяжелое, он не смог встать с постели, заявил... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T01:40

2021-11-14T01:40

2021-11-14T01:40

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Состояние объявившего голодовку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, тяжелое, он не смог встать с постели, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.Кипшидзе, как и адвокаты и оппозиционеры в Грузии утверждает, что необходима срочная госпитализация политика в гражданскую клинику.Грузинские оппозиционные телекомпании так же сообщили, что в тюрьму, где находится экс-президент, подъехала бригада скорой помощи. Специальная пенитенциарная служба в своем заявлении опровергла эту информацию отметив, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. По данным ведомства, политик находится в палате рядом с реанимационным отделом и в случае ухудшения здоровья ему окажут немедленную помощь.Саакашвили голодает с 1 октября. На днях политик сообщил, что готов прекратить голодовку, но только в случае, если его переведут в гражданскую больницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/storonniki-1758928401.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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