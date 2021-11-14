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Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика - РИА Новости, 14.11.2021
Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
Состояние объявившего голодовку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, тяжелое, он не смог встать с постели, заявил... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T01:40
2021-11-14T01:40
2021-11-14T01:40
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Состояние объявившего голодовку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, тяжелое, он не смог встать с постели, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.Кипшидзе, как и адвокаты и оппозиционеры в Грузии утверждает, что необходима срочная госпитализация политика в гражданскую клинику.Грузинские оппозиционные телекомпании так же сообщили, что в тюрьму, где находится экс-президент, подъехала бригада скорой помощи. Специальная пенитенциарная служба в своем заявлении опровергла эту информацию отметив, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. По данным ведомства, политик находится в палате рядом с реанимационным отделом и в случае ухудшения здоровья ему окажут немедленную помощь.Саакашвили голодает с 1 октября. На днях политик сообщил, что готов прекратить голодовку, но только в случае, если его переведут в гражданскую больницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
Врач Саакашвили Кипшидзе заявил, что политик не смог встать с кровати из-за слабости
ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости.
Состояние объявившего голодовку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
, находящегося в заключении, тяжелое, он не смог встать с постели, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Сегодня первый день, когда он не смог встать с постели, у него очень сильная слабость и он лежит. Я посетил его в камере, потому что он не мог спуститься в комнату встреч. Ему немного трудно говорить", - заявил врач.
Кипшидзе, как и адвокаты и оппозиционеры в Грузии
утверждает, что необходима срочная госпитализация политика в гражданскую клинику.
Грузинские оппозиционные телекомпании так же сообщили, что в тюрьму, где находится экс-президент, подъехала бригада скорой помощи. Специальная пенитенциарная служба в своем заявлении опровергла эту информацию отметив, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. По данным ведомства, политик находится в палате рядом с реанимационным отделом и в случае ухудшения здоровья ему окажут немедленную помощь.
Саакашвили голодает с 1 октября. На днях политик сообщил, что готов прекратить голодовку, но только в случае, если его переведут в гражданскую больницу.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили
заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.