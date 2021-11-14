https://ria.ru/20211114/voyna-1759001571.html

На Украине нашли способ победить Россию

На Украине нашли новый способ "победить" в войне с Россией - РИА Новости, 14.11.2021

На Украине нашли способ победить Россию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как можно выиграть в войне с Россией. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:00

2021-11-14T16:00

2021-11-14T18:04

в мире

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киев

ссср

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москва

организация украинских националистов

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как можно выиграть в войне с Россией. Экс-глава МИД посоветовал ВСУ опираться на боевой опыт Украинской повстанческой армии* (УПА), воевавшей на стороне Третьего рейха. Как считает Климкин, Киев должен противопоставить пяти тысячам российских танков "людей, их боевой дух и креатив".Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов и политиков, обвиняющих их в сотрудничестве с нацистами. Тем не менее в последние годы в Киеве и других украинских городах часто проходят шествия, приуроченные, например, к годовщине со дня рождения Бандеры.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила. *Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20211113/regiony-1758923236.html

https://ria.ru/20211103/ukraina-1757644223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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