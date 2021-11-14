Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/voditel-1759011319.html
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре - РИА Новости, 14.11.2021
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:53
2021-11-14T17:54
происшествия
хабаровский край
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/19/1530171979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af50e5dd3b393e1e710c3d227414caf4.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 ноя – РИА Новости. Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись власти Дагестана, откуда шофер родом.По информации министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, 29 октября по дороге в один из северных районов края около села Богородское водитель фуры не справился с управлением: на скользкой дороге тяжелый грузовик развернуло и машина съехала в кювет. По словам водителя, работодатель и инстанции, куда он обращался, не смогли помочь поднять машину. Шофер уже две недели остается в фуре, ему помогают местные жители."Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего", - говорится в сообщении дагестанского министерства.В ведомстве добавили, что в настоящее время решением проблемы занимается минтранс Хабаровского края, предпринимаются все необходимые меры для отправки на место происшествия спецтехники для помощи.В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его фуры будет решен, уточнили в министерстве нацполитики.
https://ria.ru/20211112/brakonery-1758692984.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/19/1530171979_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bdb9c41e0e0e67770645a10b6c00a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, авто
17:53 14.11.2021 (обновлено: 17:54 14.11.2021)
 
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре

В Хабаровском крае водитель из Дагестана две недели живет в съехавшей в кювет фуре

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкОсенний лес вдоль автодороги "Кола" в Кондопожском районе Республики Карелия
Осенний лес вдоль автодороги Кола в Кондопожском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 ноя – РИА Новости. Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись власти Дагестана, откуда шофер родом.
По информации министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, 29 октября по дороге в один из северных районов края около села Богородское водитель фуры не справился с управлением: на скользкой дороге тяжелый грузовик развернуло и машина съехала в кювет. По словам водителя, работодатель и инстанции, куда он обращался, не смогли помочь поднять машину. Шофер уже две недели остается в фуре, ему помогают местные жители.
"Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего", - говорится в сообщении дагестанского министерства.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решением проблемы занимается минтранс Хабаровского края, предпринимаются все необходимые меры для отправки на место происшествия спецтехники для помощи.
В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его фуры будет решен, уточнили в министерстве нацполитики.
Пограничник во время рейда по поиску браконьеров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 09:59
На Дальнем Востоке поймали браконьеров, добывавших краба, гребешка и рыбу
 
ПроисшествияХабаровский крайАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
03:19Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
03:18Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
03:11Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
03:08Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
03:00Юрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьму
02:51Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
02:37В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
02:17Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
02:08Названы сценарии развития коронавируса
02:00Киевлянам предрекли масштабные отключения света
01:51Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
01:17Защитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмой
01:16Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
00:55Названа главная естественная угроза жизни на Земле
00:52Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
00:43Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
00:34В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
00:30Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Лента новостейМолния
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалидаГенконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларамиГлава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждаласьГлава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной BayraktarЮрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьмуЧехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризисаВ Мали при нападении боевиков погибли четверо военныхГлава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофеНазваны сценарии развития коронавирусаКиевлянам предрекли масштабные отключения светаИлон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатораЗащитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмойАвтоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилейРоссийский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"Названа главная естественная угроза жизни на ЗемлеСчетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в РоссииСтало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в ЛипецкеВ Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцевНазваны регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита