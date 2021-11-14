https://ria.ru/20211114/voditel-1759011319.html

В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре

В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре - РИА Новости, 14.11.2021

В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре

Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:53

2021-11-14T17:53

2021-11-14T17:54

происшествия

хабаровский край

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/19/1530171979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af50e5dd3b393e1e710c3d227414caf4.jpg

МАХАЧКАЛА, 14 ноя – РИА Новости. Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись власти Дагестана, откуда шофер родом.По информации министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, 29 октября по дороге в один из северных районов края около села Богородское водитель фуры не справился с управлением: на скользкой дороге тяжелый грузовик развернуло и машина съехала в кювет. По словам водителя, работодатель и инстанции, куда он обращался, не смогли помочь поднять машину. Шофер уже две недели остается в фуре, ему помогают местные жители."Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего", - говорится в сообщении дагестанского министерства.В ведомстве добавили, что в настоящее время решением проблемы занимается минтранс Хабаровского края, предпринимаются все необходимые меры для отправки на место происшествия спецтехники для помощи.В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его фуры будет решен, уточнили в министерстве нацполитики.

https://ria.ru/20211112/brakonery-1758692984.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, авто