https://ria.ru/20211114/voditel-1759011319.html
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре - РИА Новости, 14.11.2021
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:53
2021-11-14T17:53
2021-11-14T17:54
происшествия
хабаровский край
авто
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя – РИА Новости. Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись власти Дагестана, откуда шофер родом.По информации министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, 29 октября по дороге в один из северных районов края около села Богородское водитель фуры не справился с управлением: на скользкой дороге тяжелый грузовик развернуло и машина съехала в кювет. По словам водителя, работодатель и инстанции, куда он обращался, не смогли помочь поднять машину. Шофер уже две недели остается в фуре, ему помогают местные жители."Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего", - говорится в сообщении дагестанского министерства.В ведомстве добавили, что в настоящее время решением проблемы занимается минтранс Хабаровского края, предпринимаются все необходимые меры для отправки на место происшествия спецтехники для помощи.В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его фуры будет решен, уточнили в министерстве нацполитики.
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происшествия, хабаровский край, авто
17:53 14.11.2021 (обновлено: 17:54 14.11.2021)
В Хабаровском крае водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
В Хабаровском крае водитель из Дагестана две недели живет в съехавшей в кювет фуре
МАХАЧКАЛА, 14 ноя – РИА Новости.
Водитель в Хабаровском крае
, чья фура съехала в кювет на скользкой дороге, две недели живет в машине, не в состоянии вытащить грузовик, ситуацией занялись власти Дагестана
, откуда шофер родом.
По информации министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, 29 октября по дороге в один из северных районов края около села Богородское водитель фуры не справился с управлением: на скользкой дороге тяжелый грузовик развернуло и машина съехала в кювет. По словам водителя, работодатель и инстанции, куда он обращался, не смогли помочь поднять машину. Шофер уже две недели остается в фуре, ему помогают местные жители.
"Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего", - говорится в сообщении дагестанского министерства.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решением проблемы занимается минтранс Хабаровского края, предпринимаются все необходимые меры для отправки на место происшествия спецтехники для помощи.
В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его фуры будет решен, уточнили в министерстве нацполитики.