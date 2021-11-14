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Украину не отпускает боязнь войны с Россией из-за беженцев
Экс-генпрокурор Украины раскрыл идеальный сценарий "нападения" России - РИА Новости, 14.11.2021
Украину не отпускает боязнь войны с Россией из-за беженцев
Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как Россия может начать войну на фоне ситуации с мигрантами. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:37
2021-11-14T16:37
в мире
варшава
африка
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нато
энтони блинкен
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как Россия может начать войну на фоне ситуации с мигрантами.По его словам, в Москве якобы просчитали, что беженцев на западной границе Белоруссии станет больше из-за нежелания Варшавы и Вильнюса их впускать, и это рано или поздно спровоцирует штурм границы. Польские военные откроют по мигрантам огонь в попытке их остановить, но к ним на помощь могут прийти белорусы. В итоге беженцам придется искать другое направление."Эти (беженцы. — Прим. ред.) пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнет защищать беженцев, воюя с Украиной. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так", — заявил Пискун, отметив, что Россия в этой ситуации испытывает НАТО на прочность, выясняя, будет ли альянс выполнять пятую статью устава о взаимопомощи союзникам.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают.На этой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы с Украиной, он предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали".Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия хочет "вторгнуться" на Украину, алармистскими.
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758986848.html
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в мире, варшава, африка, владимир путин, нато, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
16:37 14.11.2021
 
Экс-генпрокурор Украины раскрыл идеальный сценарий "нападения" России

Экс-генпрокурор Украины Пискун: Россия может начать войну, защищая беженцев

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : Державна прикордонна служба України
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как Россия может начать войну на фоне ситуации с мигрантами.
По его словам, в Москве якобы просчитали, что беженцев на западной границе Белоруссии станет больше из-за нежелания Варшавы и Вильнюса их впускать, и это рано или поздно спровоцирует штурм границы. Польские военные откроют по мигрантам огонь в попытке их остановить, но к ним на помощь могут прийти белорусы. В итоге беженцам придется искать другое направление.
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"Эти (беженцы. — Прим. ред.) пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнет защищать беженцев, воюя с Украиной. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так", — заявил Пискун, отметив, что Россия в этой ситуации испытывает НАТО на прочность, выясняя, будет ли альянс выполнять пятую статью устава о взаимопомощи союзникам.
Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
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На этой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы с Украиной, он предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали".
Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия хочет "вторгнуться" на Украину, алармистскими.
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