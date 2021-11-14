https://ria.ru/20211114/ukraina-1759003955.html

Выяснилось, чем Россия будет воевать с Украиной

В США назвали российское оружие, внушающее ужас Украине - РИА Новости, 14.11.2021

Выяснилось, чем Россия будет воевать с Украиной

Небольшой, отсталый и устаревший авиационный боевой состав Украины из истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в случае... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:33

2021-11-14T16:33

2021-11-14T23:58

технологии

украина

киев

александр турчинов

москва

су-27

миг-29

бмп-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588725_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_e6041ea111e980341605e434ec749dad.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Небольшой, отсталый и устаревший авиационный боевой состав Украины из истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в случае открытого конфликта, заявил обозреватель американского журнала National Interest Марк Эпископос. Он назвал пять мощных разработок, стоящих на вооружении Москвы, и перечислил их основные характеристики.В отличие от лидирующих в военной отрасли стран у Киева нет возможностей для преодоления российских "слоев" противоракетной обороны. Поэтому автор публикации считает, что базирующиеся в Крыму подразделения системы ПРО С-400 "Триумф " представляют серьезную угрозу для военных объектов на востоке и в центре Украины."Зенитно-ракетные комплексы С-400 способны поражать любые воздушные цели в центральной части Украины. Все это для нас серьезная угроза", — цитирует National Interest секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.Оснащенный мощным радиолокационным комплексом и разнообразным набором ракет С-400 может нацеливаться на пилотируемые самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров, отметил Эпископос.Из Военно-воздушного флота России обозреватель выделил "грозный истребитель" Су-35С. Он явно превосходит стоящие на вооружении Киева МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 и способен наносить сокрушительные высокоточные наземные удары по ключевым украинским военным и политическим объектам благодаря большому набору ракет.Если военные действия будут разворачиваться в густонаселенной городской местности, по мнению автора, невозможно обойтись без боевых машин пехоты. И у России как раз есть отличный эффективный экземпляр БМП-3М, который может похвастаться новыми башней и системами защиты, дополнительными типами боеприпасов, а также существенным повышением огневой мощи.Кроме того, у Москвы не только самая большая в мире танковая армия, насчитывающая 13 тысяч единиц техники, но и новейшие основные боевые танки, предлагающие множество современных модернизаций: как отмечает журналист, это делает их силой, с которой приходится считаться.Российским разработкам Эпископос противопоставил украинский танк Т-84 "Оплот-М", который сам по себе грозная машина. Однако автор материала отметил, что "Оплот-М" вряд ли произвели в достаточных количествах, чтобы эффективно противостоять российскому танку Т-90А и его модернизированному варианту Т-90М .Из артиллерии Эпископос особенно выделил модернизированные 152,4-миллиметровые самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", которые имеют 50 зарядов и постоянную скорострельность от семи до восьми выстрелов в минуту, к тому же ​​оснащены продвинутой технологией прицеливания. Они могут покрывать большую часть Украины, подытожил автор NI.

https://ria.ru/20211114/ukraina-1758993721.html

https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html

украина

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, украина, киев, александр турчинов, москва, су-27, миг-29, бмп-3, россия, марк эпископос