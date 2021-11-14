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Выяснилось, чем Россия будет воевать с Украиной
В США назвали российское оружие, внушающее ужас Украине - РИА Новости, 14.11.2021
Выяснилось, чем Россия будет воевать с Украиной
Небольшой, отсталый и устаревший авиационный боевой состав Украины из истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в случае... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:33
2021-11-14T23:58
технологии
украина
киев
александр турчинов
москва
су-27
миг-29
бмп-3
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Небольшой, отсталый и устаревший авиационный боевой состав Украины из истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в случае открытого конфликта, заявил обозреватель американского журнала National Interest Марк Эпископос. Он назвал пять мощных разработок, стоящих на вооружении Москвы, и перечислил их основные характеристики.В отличие от лидирующих в военной отрасли стран у Киева нет возможностей для преодоления российских "слоев" противоракетной обороны. Поэтому автор публикации считает, что базирующиеся в Крыму подразделения системы ПРО С-400 "Триумф " представляют серьезную угрозу для военных объектов на востоке и в центре Украины."Зенитно-ракетные комплексы С-400 способны поражать любые воздушные цели в центральной части Украины. Все это для нас серьезная угроза", — цитирует National Interest секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.Оснащенный мощным радиолокационным комплексом и разнообразным набором ракет С-400 может нацеливаться на пилотируемые самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров, отметил Эпископос.Из Военно-воздушного флота России обозреватель выделил "грозный истребитель" Су-35С. Он явно превосходит стоящие на вооружении Киева МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 и способен наносить сокрушительные высокоточные наземные удары по ключевым украинским военным и политическим объектам благодаря большому набору ракет.Если военные действия будут разворачиваться в густонаселенной городской местности, по мнению автора, невозможно обойтись без боевых машин пехоты. И у России как раз есть отличный эффективный экземпляр БМП-3М, который может похвастаться новыми башней и системами защиты, дополнительными типами боеприпасов, а также существенным повышением огневой мощи.Кроме того, у Москвы не только самая большая в мире танковая армия, насчитывающая 13 тысяч единиц техники, но и новейшие основные боевые танки, предлагающие множество современных модернизаций: как отмечает журналист, это делает их силой, с которой приходится считаться.Российским разработкам Эпископос противопоставил украинский танк Т-84 "Оплот-М", который сам по себе грозная машина. Однако автор материала отметил, что "Оплот-М" вряд ли произвели в достаточных количествах, чтобы эффективно противостоять российскому танку Т-90А и его модернизированному варианту Т-90М .Из артиллерии Эпископос особенно выделил модернизированные 152,4-миллиметровые самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", которые имеют 50 зарядов и постоянную скорострельность от семи до восьми выстрелов в минуту, к тому же ​​оснащены продвинутой технологией прицеливания. Они могут покрывать большую часть Украины, подытожил автор NI.
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технологии, украина, киев, александр турчинов, москва, су-27, миг-29, бмп-3, россия, марк эпископос
16:33 14.11.2021 (обновлено: 23:58 14.11.2021)
 
В США назвали российское оружие, внушающее ужас Украине

National Interest рассказал, какого российского оружия боятся в Киеве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Небольшой, отсталый и устаревший авиационный боевой состав Украины из истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в случае открытого конфликта, заявил обозреватель американского журнала National Interest Марк Эпископос. Он назвал пять мощных разработок, стоящих на вооружении Москвы, и перечислил их основные характеристики.
В отличие от лидирующих в военной отрасли стран у Киева нет возможностей для преодоления российских "слоев" противоракетной обороны. Поэтому автор публикации считает, что базирующиеся в Крыму подразделения системы ПРО С-400 "Триумф " представляют серьезную угрозу для военных объектов на востоке и в центре Украины.
"Зенитно-ракетные комплексы С-400 способны поражать любые воздушные цели в центральной части Украины. Все это для нас серьезная угроза", — цитирует National Interest секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Оснащенный мощным радиолокационным комплексом и разнообразным набором ракет С-400 может нацеливаться на пилотируемые самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров, отметил Эпископос.
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Из Военно-воздушного флота России обозреватель выделил "грозный истребитель" Су-35С. Он явно превосходит стоящие на вооружении Киева МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 и способен наносить сокрушительные высокоточные наземные удары по ключевым украинским военным и политическим объектам благодаря большому набору ракет.
Если военные действия будут разворачиваться в густонаселенной городской местности, по мнению автора, невозможно обойтись без боевых машин пехоты. И у России как раз есть отличный эффективный экземпляр БМП-3М, который может похвастаться новыми башней и системами защиты, дополнительными типами боеприпасов, а также существенным повышением огневой мощи.
Кроме того, у Москвы не только самая большая в мире танковая армия, насчитывающая 13 тысяч единиц техники, но и новейшие основные боевые танки, предлагающие множество современных модернизаций: как отмечает журналист, это делает их силой, с которой приходится считаться.
Российским разработкам Эпископос противопоставил украинский танк Т-84 "Оплот-М", который сам по себе грозная машина. Однако автор материала отметил, что "Оплот-М" вряд ли произвели в достаточных количествах, чтобы эффективно противостоять российскому танку Т-90А и его модернизированному варианту Т-90М .
Из артиллерии Эпископос особенно выделил модернизированные 152,4-миллиметровые самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", которые имеют 50 зарядов и постоянную скорострельность от семи до восьми выстрелов в минуту, к тому же ​​оснащены продвинутой технологией прицеливания. Они могут покрывать большую часть Украины, подытожил автор NI.
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ТехнологииУкраинаКиевАлександр ТурчиновМоскваСу-27МиГ-29БМП-3РоссияМарк Эпископос
 
 
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