https://ria.ru/20211114/ukraina-1758988136.html

На Украине пригрозили уничтожать маскирующихся под мигрантов диверсантов

На Украине пригрозили уничтожать маскирующихся под мигрантов диверсантов - РИА Новости, 14.11.2021

На Украине пригрозили уничтожать маскирующихся под мигрантов диверсантов

Украинские силовики заявили, что диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией, не смогут попасть на территорию страны и будут... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:32

2021-11-14T13:32

2021-11-14T14:38

в мире

украина

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией, не смогут попасть на территорию страны и будут уничтожены."В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в своем аккаунте Facebook.Позднее она пояснила, что военные не будут применять силу именно против мигрантов - речь идет о диверсионно-разведывательных группах, которые могут маскироваться под беженцев. "Военнослужащие (61-й бригады - ред.) никак не будут применять оружие против мигрантов... Под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша войсковая часть", - говорится в последовавшем далее сообщении.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч человек, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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в мире, украина, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии