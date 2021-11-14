13:32 14.11.2021 (обновлено: 14:38 14.11.2021)
На Украине пригрозили уничтожать маскирующихся под мигрантов диверсантов
Украинские военные пригрозили уничтожать маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией, не смогут попасть на территорию страны и будут уничтожены.
"В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в своем аккаунте Facebook.
Позднее она пояснила, что военные не будут применять силу именно против мигрантов - речь идет о диверсионно-разведывательных группах, которые могут маскироваться под беженцев. "Военнослужащие (61-й бригады - ред.) никак не будут применять оружие против мигрантов... Под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша войсковая часть", - говорится в последовавшем далее сообщении.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч человек, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
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