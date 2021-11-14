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Украина объявила о распродаже себя по запчастям
Украинские власти обвинили в распродаже страны "по запчастям" - РИА Новости, 14.11.2021
Украина объявила о распродаже себя по запчастям
Разделение Украины на несколько самостоятельных государств невыгодно России, но сам Киев пытается "продать" территории, заявил подполковник СБУ в запасе... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:17
2021-11-14T17:07
украина
москва
одесская область
служба безопасности украины
геннадий москаль
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Разделение Украины на несколько самостоятельных государств невыгодно России, но сам Киев пытается "продать" территории, заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык в эфире канала PolitWera.По его словам, страна нужна Москве такой, какой есть, "как бы грустно это ни звучало": она не стремится ее раздробить, ведь придется отдельно вести переговоры с "двадцатью разными бегающими с копьями государствами", что невыгодно.Военный отметил, что украинские власти сами "торгуются" с другими государствами за свои же территории. По его словам, "турки давали одну сумму и Британия с друзьями за этот Крым".Ранее украинский генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал области, которые могут перейти в состав России. По его словам, под угрозой находятся Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская. Киевские власти говорят, что "все хорошо, все спокойно", но, как считает Москаль, это не так.
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украина, москва, одесская область, служба безопасности украины, геннадий москаль, россия
13:17 14.11.2021 (обновлено: 17:07 14.11.2021)
 
Украинские власти обвинили в распродаже страны "по запчастям"

Подполковник СБУ Мулык: киевские власти пытаются запихать и продать Украину по запчастям

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Разделение Украины на несколько самостоятельных государств невыгодно России, но сам Киев пытается "продать" территории, заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык в эфире канала PolitWera.
По его словам, страна нужна Москве такой, какой есть, "как бы грустно это ни звучало": она не стремится ее раздробить, ведь придется отдельно вести переговоры с "двадцатью разными бегающими с копьями государствами", что невыгодно.
Военный отметил, что украинские власти сами "торгуются" с другими государствами за свои же территории. По его словам, "турки давали одну сумму и Британия с друзьями за этот Крым".
"И когда начались торги, русские сказали: стоп, подождите, так дело не пойдет", — объяснил Мулык, добавив, что пришедшие к власти после Евромайдана люди все время "насильно пытаются по запчастям куда-то страну запихать и продать".
Ранее украинский генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал области, которые могут перейти в состав России. По его словам, под угрозой находятся Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская. Киевские власти говорят, что "все хорошо, все спокойно", но, как считает Москаль, это не так.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:38
На Украине нашли способ "разорвать Россию"
 
УкраинаМоскваОдесская областьСлужба безопасности УкраиныГеннадий МоскальРоссия
 
 
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