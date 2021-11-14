https://ria.ru/20211114/ukraina-1758986848.html

Украина объявила о распродаже себя по запчастям

Украинские власти обвинили в распродаже страны "по запчастям" - РИА Новости, 14.11.2021

Украина объявила о распродаже себя по запчастям

Разделение Украины на несколько самостоятельных государств невыгодно России, но сам Киев пытается "продать" территории, заявил подполковник СБУ в запасе... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:17

2021-11-14T13:17

2021-11-14T17:07

украина

москва

одесская область

служба безопасности украины

геннадий москаль

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Разделение Украины на несколько самостоятельных государств невыгодно России, но сам Киев пытается "продать" территории, заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык в эфире канала PolitWera.По его словам, страна нужна Москве такой, какой есть, "как бы грустно это ни звучало": она не стремится ее раздробить, ведь придется отдельно вести переговоры с "двадцатью разными бегающими с копьями государствами", что невыгодно.Военный отметил, что украинские власти сами "торгуются" с другими государствами за свои же территории. По его словам, "турки давали одну сумму и Британия с друзьями за этот Крым".Ранее украинский генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал области, которые могут перейти в состав России. По его словам, под угрозой находятся Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская. Киевские власти говорят, что "все хорошо, все спокойно", но, как считает Москаль, это не так.

https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html

украина

москва

одесская область

россия

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украина, москва, одесская область, служба безопасности украины, геннадий москаль, россия