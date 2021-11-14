https://ria.ru/20211114/ukraina-1758965801.html

Адекватность Зеленского оказалась под вопросом

"Аж страшно стало": в Раде засомневались в адекватности Зеленского - РИА Новости, 14.11.2021

Адекватность Зеленского оказалась под вопросом

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике свидетельствуют о неадекватном восприятии им происходящего в стране, такое мнение в... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T06:56

2021-11-14T06:56

2021-11-14T11:06

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украина

белоруссия

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике свидетельствуют о неадекватном восприятии им происходящего в стране, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.Ранее Зеленский в своем видеообращении призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно "разгоняются"."Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", - заявил Кучеренко.Как считает депутат, это является продолжением шоу "запугай всех" и "кругом враги". Советники Зеленского, по его мнению, "боятся" рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.Парламентарий напомнил, что в стране простаивают 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Под нагрузкой функционируют всего 3 блока из 23 государственных ТЭС."Что можно сказать, если второго ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?" – подытожил Кучеренко.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля.Так, к концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, по состоянию на 10 ноября запасы угля на складах украинских ТЭС составляли 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи меньше гарантированных запасов. При этом для прохождения отопительного сезона, как указывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, стране потребуется 8,4 миллиона тонн угля.

https://ria.ru/20211111/klichko-1758660916.html

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, верховная рада украины