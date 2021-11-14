Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758965801.html
Адекватность Зеленского оказалась под вопросом
"Аж страшно стало": в Раде засомневались в адекватности Зеленского - РИА Новости, 14.11.2021
Адекватность Зеленского оказалась под вопросом
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике свидетельствуют о неадекватном восприятии им происходящего в стране, такое мнение в... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T06:56
2021-11-14T11:06
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике свидетельствуют о неадекватном восприятии им происходящего в стране, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.Ранее Зеленский в своем видеообращении призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно "разгоняются"."Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", - заявил Кучеренко.Как считает депутат, это является продолжением шоу "запугай всех" и "кругом враги". Советники Зеленского, по его мнению, "боятся" рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.Парламентарий напомнил, что в стране простаивают 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Под нагрузкой функционируют всего 3 блока из 23 государственных ТЭС."Что можно сказать, если второго ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?" – подытожил Кучеренко.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля.Так, к концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, по состоянию на 10 ноября запасы угля на складах украинских ТЭС составляли 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи меньше гарантированных запасов. При этом для прохождения отопительного сезона, как указывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, стране потребуется 8,4 миллиона тонн угля.
https://ria.ru/20211111/klichko-1758660916.html
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, верховная рада украины
06:56 14.11.2021 (обновлено: 11:06 14.11.2021)
 
"Аж страшно стало": в Раде засомневались в адекватности Зеленского

Депутат Рады Кучеренко засомневался в адекватном восприятии Зеленским ситуации на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике свидетельствуют о неадекватном восприятии им происходящего в стране, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
Ранее Зеленский в своем видеообращении призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно "разгоняются".
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 22:30
Киеву грозят веерные отключения электричества, заявил Кличко
"Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", - заявил Кучеренко.
Как считает депутат, это является продолжением шоу "запугай всех" и "кругом враги". Советники Зеленского, по его мнению, "боятся" рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.
Парламентарий напомнил, что в стране простаивают 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Под нагрузкой функционируют всего 3 блока из 23 государственных ТЭС.
"Что можно сказать, если второго ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?" – подытожил Кучеренко.
На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля.
Так, к концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, по состоянию на 10 ноября запасы угля на складах украинских ТЭС составляли 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи меньше гарантированных запасов. При этом для прохождения отопительного сезона, как указывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, стране потребуется 8,4 миллиона тонн угля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:00
Лукашенко подвесил Украину на проводе
 
В миреУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае
11:34Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно
11:33При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека
11:32Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate
11:29Счетная палата оценила состояние российского госдолга
11:27Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
11:23МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
11:16Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
11:14Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии
11:13В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
11:11В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном
11:10В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
11:08Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией
11:04В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
11:03В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19
11:02В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
11:01В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
10:51"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации
10:50В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
10:43В американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы
Лента новостейМолния
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в ДубаеГолосование на выборах в Болгарии проходит спокойноПри пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человекаРоссия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю CheckmateСчетная палата оценила состояние российского госдолгаОказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию ПольшиМИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисеГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из БелоруссииВ Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с ИраномВ "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружияГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с ТурциейВ России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинацииВ каирском метро начали прививать пассажиров от коронавирусаВ американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы