https://ria.ru/20211114/ukol-1758965529.html

Появился шанс получить 100 тысяч рублей

Стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

Появился шанс получить 100 тысяч рублей

Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T06:25

2021-11-14T06:25

2021-11-14T10:27

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня.Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов для профилактики коронавируса.При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг.Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.

https://ria.ru/20211104/ugol-1757673517.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19