https://ria.ru/20211114/ukol-1758965529.html
Появился шанс получить 100 тысяч рублей
Стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
Появился шанс получить 100 тысяч рублей
Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T06:25
2021-11-14T06:25
2021-11-14T10:27
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня.Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов для профилактики коронавируса.При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг.Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.
https://ria.ru/20211104/ugol-1757673517.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
06:25 14.11.2021 (обновлено: 10:27 14.11.2021)
Стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19
В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня.
Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов для профилактики коронавируса.
При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.
Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг.
Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.