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Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто - РИА Новости, 14.11.2021
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто
Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:22
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общество
артем
согласие
авто
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения – частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно", - отмечают они.На втором и третьем местах в "мужском" рэнкинге – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в "женском" – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали эксперты."Не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия", - также указали в "Согласии".Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты - 17,5 миллиарда.
https://ria.ru/20210901/medved-1748189902.html
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общество, артем, согласие , авто, россия
10:22 14.11.2021
 
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто

Эксперты рассказали, что в этом году авто чаще всего угоняли у Артемов и Ксений

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения – частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно", - отмечают они.
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На втором и третьем местах в "мужском" рэнкинге – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в "женском" – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали эксперты.
"Не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия", - также указали в "Согласии".
"В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали", - также рассказали эксперты.
Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты - 17,5 миллиарда.
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