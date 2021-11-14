https://ria.ru/20211114/ugon-1758974990.html

Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто

Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто - РИА Новости, 14.11.2021

Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто

Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:22

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общество

артем

согласие

авто

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения – частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно", - отмечают они.На втором и третьем местах в "мужском" рэнкинге – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в "женском" – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали эксперты."Не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия", - также указали в "Согласии".Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты - 17,5 миллиарда.

https://ria.ru/20210901/medved-1748189902.html

https://ria.ru/20200803/1575307684.html

артем

россия

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общество, артем, согласие , авто, россия