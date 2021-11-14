https://ria.ru/20211114/ugon-1758974990.html
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто - РИА Новости, 14.11.2021
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто
Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:22
2021-11-14T10:22
2021-11-14T10:22
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения – частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно", - отмечают они.На втором и третьем местах в "мужском" рэнкинге – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в "женском" – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали эксперты."Не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия", - также указали в "Согласии".Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты - 17,5 миллиарда.
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общество, артем, согласие , авто, россия
Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют авто
Эксперты рассказали, что в этом году авто чаще всего угоняли у Артемов и Ксений
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения – частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно", - отмечают они.
На втором и третьем местах в "мужском" рэнкинге – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в "женском" – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали эксперты.
"Не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия", - также указали в "Согласии".
"В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали", - также рассказали эксперты.
Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России
. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты - 17,5 миллиарда.