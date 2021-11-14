https://ria.ru/20211114/sudno-1758973960.html

Откачку топлива с севшего на мель в Приморье судна остановили до вторника

Откачку топлива с севшего на мель в Приморье судна остановили до вторника - РИА Новости, 14.11.2021

Откачку топлива с севшего на мель в Приморье судна остановили до вторника

Откачка топлива с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine остановлена до вторника из-за непогоды, сообщил РИА Новости директор приморского... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:59

2021-11-14T09:59

2021-11-14T09:59

происшествия

находка

китай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

панама

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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Откачка топлива с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine остановлена до вторника из-за непогоды, сообщил РИА Новости директор приморского филиала морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.Топливо начали откачивать в субботу. По данным властей региона, на контейнеровозе находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн горюче-смазочных материалов. В воскресенье спасатели сообщили РИА Новости, что откачано 40 тонн топлива, днем из-за непогоды и полутораметровых волн работы приостановили."Откачка топлива из-за непогоды остановлена до вторника, танкер возвращается во Владивосток", - сказал Агаревский.В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. В среду по правому борту Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений, трюмы. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.

https://ria.ru/20211109/sudno-1758313155.html

находка

китай

панама

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), панама