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Польша выступила за созыв совета НАТО из-за ситуации с мигрантами

Польша выступила за созыв совета НАТО из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 14.11.2021

Польша выступила за созыв совета НАТО из-за ситуации с мигрантами

Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:42

2021-11-14T14:42

2021-11-14T15:16

в мире

белоруссия

латвия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

нато

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО", - сказал Моравецкий в интервью агентству РАР.Статья 4 договора о Североатлантическои альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.Моравецкий пояснил, что запуск 4-й статьи договора о НАТО "это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств"."Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность - теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса", - сказал премьер Польши.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211114/putin-1758989226.html

белоруссия

латвия

польша

минск

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в мире, белоруссия, латвия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, нато, матеуш моравецкий