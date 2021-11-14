https://ria.ru/20211114/sneg-1758996835.html

Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров

Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров - РИА Новости, 14.11.2021

Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в Москве пройдет снег, образуется символический снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:17

2021-11-14T15:17

2021-11-14T15:44

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в Москве пройдет снег, образуется символический снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К вечеру воскресенья и в ночь на понедельник в Центральной России и Москве пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 метров в секунду и кратковременным ухудшением видимости до 4 километров. Снег прекратится к 9 часам утра 15 ноября, но землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5-1 сантиметра", - сообщил Тишковец.По его словам, воздух при этом остынет в Москве до минус 1 - минус 3, по области до нуля - минус 5 градусов, на дорогах местами образуется слабая гололедица."С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой: в Москве - до 5-6 сантиметров, в Подмосковье - от 5 до 10 сантиметров, а это климатические показатели начала первого зимнего месяца", - отметил Тишковец.При этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец