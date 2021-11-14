15:17 14.11.2021 (обновлено: 15:44 14.11.2021)
Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров
Синоптик Тишковец: устойчивый снежный покров в Москве образуется к следующим выходным
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЮноша едет на самокате по Крымскому мосту в Москве
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в Москве пройдет снег, образуется символический снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К вечеру воскресенья и в ночь на понедельник в Центральной России и Москве пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 метров в секунду и кратковременным ухудшением видимости до 4 километров. Снег прекратится к 9 часам утра 15 ноября, но землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5-1 сантиметра", - сообщил Тишковец.
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По его словам, воздух при этом остынет в Москве до минус 1 - минус 3, по области до нуля - минус 5 градусов, на дорогах местами образуется слабая гололедица.
"С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой: в Москве - до 5-6 сантиметров, в Подмосковье - от 5 до 10 сантиметров, а это климатические показатели начала первого зимнего месяца", - отметил Тишковец.
При этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.