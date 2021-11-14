https://ria.ru/20211114/sneg-1758972839.html

Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице

Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице - РИА Новости, 14.11.2021

Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице

Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:42

2021-11-14T09:42

2021-11-14T11:29

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что все еще выше нормы.Вечером, добавил синоптик, установится минусовая температура, порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица. С восьми часов вечера в столице будет действовать штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода