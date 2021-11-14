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Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице
Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице - РИА Новости, 14.11.2021
Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:42
2021-11-14T09:42
2021-11-14T11:29
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что все еще выше нормы.Вечером, добавил синоптик, установится минусовая температура, порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица. С восьми часов вечера в столице будет действовать штормовое предупреждение.
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московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
09:42 14.11.2021 (обновлено: 11:29 14.11.2021)
Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дожди с мокрым снегом