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Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице
Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице - РИА Новости, 14.11.2021
Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:42
2021-11-14T11:29
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что все еще выше нормы.Вечером, добавил синоптик, установится минусовая температура, порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица. С восьми часов вечера в столице будет действовать штормовое предупреждение.
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московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
09:42 14.11.2021 (обновлено: 11:29 14.11.2021)
 
Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дожди с мокрым снегом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве
Люди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь с мокрым снегом при температуре до плюс трех градусов, к вечеру похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сохранится облачная погода, во второй половине дня <...> дождь, переходящий в мокрый снег. Температура в столице — плюс один-три градуса, в Подмосковье — до плюс четырех. Ветер западный, четыре-девять метров в секунду, к исходу дня — порывистый", — отметил собеседник агентства.

По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что все еще выше нормы.
Вечером, добавил синоптик, установится минусовая температура, порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.
С восьми часов вечера в столице будет действовать штормовое предупреждение.
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