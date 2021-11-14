https://ria.ru/20211114/skorpion-1758966290.html

В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов

В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов - РИА Новости, 14.11.2021

В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов

Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T07:33

2021-11-14T07:33

2021-11-14T07:33

в мире

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КАИР, 14 ноя – РИА Новости. Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.На Асуан в субботу обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, разрушены пять домов. Стихия затронула и ряд других южных провинций страны.Минздрав пояснил, что из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов."503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц.Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.В рамках плана по противодействию опасным погодным условиям минздрав подготовил более 2 тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи гражданам.Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/pauki-1737207091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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