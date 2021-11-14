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В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов - РИА Новости, 14.11.2021
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов
Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T07:33
2021-11-14T07:33
в мире
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КАИР, 14 ноя – РИА Новости. Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.На Асуан в субботу обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, разрушены пять домов. Стихия затронула и ряд других южных провинций страны.Минздрав пояснил, что из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов."503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц.Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.В рамках плана по противодействию опасным погодным условиям минздрав подготовил более 2 тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи гражданам.Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/pauki-1737207091.html
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в мире
07:33 14.11.2021
 
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов

В Египте более 500 человек за день пострадали из-за укусов скорпионов

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь в Египте
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Amr Nabil
Читать ria.ru в
КАИР, 14 ноя – РИА Новости. Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.
На Асуан в субботу обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, разрушены пять домов. Стихия затронула и ряд других южных провинций страны.
Минздрав пояснил, что из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.
"503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц.
Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.
В рамках плана по противодействию опасным погодным условиям минздрав подготовил более 2 тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи гражданам.
Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.
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