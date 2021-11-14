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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211114/sirius-1758971108.html
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю - РИА Новости, 14.11.2021
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю
Участники 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, будут ограничены в потреблении воды, сообщила РИА Новости помощница... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:23
2021-11-14T09:23
наука
москва
космос - риа наука
институт медико-биологических проблем ран
центр подготовки космонавтов
луна
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Участники 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, будут ограничены в потреблении воды, сообщила РИА Новости помощница руководства проекта Стефания Федяй."Потребление воды контролируется с позиции наблюдения за тем, какой объем воды необходим экспериментаторам на питание и на гигиену. Однако, есть регламент проведения водных процедур, так, например, душ испытуемые смогут принимать лишь раз в 7 дней" - сообщила она.Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал 4 ноября в Москве.В "экипаж" вошли шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.
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москва
луна
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москва, космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, центр подготовки космонавтов, луна
09:23 14.11.2021
 
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю

Участникам эксперимента, имитирующего полет на Луну, разрешили мыться раз в неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Блинов, Виктория Кириченко, Екатерина Карякина, Уильям Браун, Эшли Ковальски, Салех Омар Аль Амери перед началом эксперимента по имитации полета и высадке на Луну
Олег Блинов, Виктория Кириченко, Екатерина Карякина, Уильям Браун, Эшли Ковальски, Салех Омар Аль Амери перед началом эксперимента по имитации полета и высадке на Луну - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Участники 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, будут ограничены в потреблении воды, сообщила РИА Новости помощница руководства проекта Стефания Федяй.
"Потребление воды контролируется с позиции наблюдения за тем, какой объем воды необходим экспериментаторам на питание и на гигиену. Однако, есть регламент проведения водных процедур, так, например, душ испытуемые смогут принимать лишь раз в 7 дней" - сообщила она.
Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал 4 ноября в Москве.
В "экипаж" вошли шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.
Кадры эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 14:55Наука
В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну
 
НаукаМоскваКосмос - РИА НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНЦентр подготовки космонавтовЛуна
 
 
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