https://ria.ru/20211114/sirius-1758971108.html
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю - РИА Новости, 14.11.2021
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю
Участники 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, будут ограничены в потреблении воды, сообщила РИА Новости помощница... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:23
2021-11-14T09:23
2021-11-14T09:23
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космос - риа наука
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Участники 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, будут ограничены в потреблении воды, сообщила РИА Новости помощница руководства проекта Стефания Федяй."Потребление воды контролируется с позиции наблюдения за тем, какой объем воды необходим экспериментаторам на питание и на гигиену. Однако, есть регламент проведения водных процедур, так, например, душ испытуемые смогут принимать лишь раз в 7 дней" - сообщила она.Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал 4 ноября в Москве.В "экипаж" вошли шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.
https://ria.ru/20211104/eksperiment-1757705630.html
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москва, космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, центр подготовки космонавтов, луна
Участникам эксперимента SIRIUS-21 разрешили мыться раз в неделю
Участникам эксперимента, имитирующего полет на Луну, разрешили мыться раз в неделю