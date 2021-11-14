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Как американских летчиков встречали с "МиГами" и шутками
Американских летчиков удивила шутка пилотов МиГ во время перехвата - РИА Новости, 14.11.2021
Как американских летчиков встречали с "МиГами" и шутками
Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента. Об этом говорится в РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T23:04
2021-11-14T23:04
2021-11-14T23:59
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента. Об этом говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (позже использовалось обозначение F-10. — Прим. ред.)."Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора", — приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub.Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется.В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника — эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
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в мире, безопасность, сша, ссср, дальний восток, россия
23:04 14.11.2021 (обновлено: 23:59 14.11.2021)
Американских летчиков удивила шутка пилотов МиГ во время перехвата
Американский летчик Хаусман: советские военные шутили во время перехвата наших самолетов