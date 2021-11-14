https://ria.ru/20211114/serbiya-1758996339.html

В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами

В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами - РИА Новости, 14.11.2021

В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами

Микроавтобус с нелегальными мигрантами перевернулся на юго-востоке Сербии, двое погибли, 20 госпитализированы, передает национальное телевидение страны со... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:07

2021-11-14T15:07

2021-11-14T15:07

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БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Микроавтобус с нелегальными мигрантами перевернулся на юго-востоке Сербии, двое погибли, 20 госпитализированы, передает национальное телевидение страны со ссылкой на медиков.ДТП произошло ночью в воскресенье близ поселка Радин-До под городом Пирот на крайнем юго-востоке Сербии близ границы с Болгарией. Микроавтобус с мигрантами на большой скорости проехал железнодорожный переезд, затем несколько раз перевернулся на трассе, оставшись лежать на крыше."Двое погибли на месте. Один пострадавший направлен в клинический центр города Ниш, в больницу города Пирот – 19 человек, из которых только один – совершеннолетний и еще один – гражданин Сербии. У пациентов переломы позвоночника, ребер, конечностей и зубов", - цитирует телевидение доктора Небойшу Йовановича.Национальность мигрантов не указана.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/braziliya-1758941109.html

https://ria.ru/20211112/dtp-1758691166.html

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