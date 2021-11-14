https://ria.ru/20211114/s-400-1758962916.html

Россия начала поставки С-400 в Индию

Россия начала поставки С-400 в Индию - РИА Новости, 14.11.2021

Россия начала поставки С-400 в Индию

Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T03:09

2021-11-14T03:09

2021-11-14T03:18

в мире

индия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как сообщалось ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

https://ria.ru/20211113/s-550-1758871100.html

индия

россия

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2021

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в мире, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия