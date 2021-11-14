https://ria.ru/20211114/reyting-1759020334.html
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд - РИА Новости, 14.11.2021
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Более половины американцев (53%) не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, рейтинг его одобрения достиг нового антирекорда с момента вступления в... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:31
2021-11-14T19:31
2021-11-14T22:45
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Более половины американцев (53%) не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, рейтинг его одобрения достиг нового антирекорда с момента вступления в должность, следует из опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.Работу Байдена поддержали 41% участников. Менее половины — 39% — позитивно оценили его действия в сфере экономики, неодобрительно высказались 55%. Меры хозяина Белого дома по борьбе с коронавирусом поддержали 47% респондентов, против — 49%.Как считают 35% опрошенных, за десять месяцев на президентском посту Байден достиг "многого" или "достаточно". А 63% полагают, что достижений "мало" или "практически нет". Около трети (31%) заявили, что политик выполняет предвыборные обещания, противоположного мнения придерживаются 51% опрошенных.Опрос проводили по телефону 7-10 ноября, в нем принял участие 1001 человек. Погрешность составляет 3,5%.Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января 2021 года.
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в мире, сша, джо байден
19:31 14.11.2021 (обновлено: 22:45 14.11.2021)
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Опрос WP и ABC: 53 процента американцев не одобряют работу Байдена на посту президента США
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости.
Более половины американцев (53%) не одобряют работу Джо Байдена
на посту президента США
, рейтинг его одобрения достиг нового антирекорда с момента вступления в должность, следует из опроса газеты The Washington Post
и телеканала ABC
.
Работу Байдена поддержали 41% участников. Менее половины — 39% — позитивно оценили его действия в сфере экономики, неодобрительно высказались 55%. Меры хозяина Белого дома по борьбе с коронавирусом поддержали 47% респондентов, против — 49%.
Как считают 35% опрошенных, за десять месяцев на президентском посту Байден достиг "многого" или "достаточно". А 63% полагают, что достижений "мало" или "практически нет". Около трети (31%) заявили, что политик выполняет предвыборные обещания, противоположного мнения придерживаются 51% опрошенных.
Опрос проводили по телефону 7-10 ноября, в нем принял участие 1001 человек. Погрешность составляет 3,5%.
Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января 2021 года.