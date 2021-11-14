https://ria.ru/20211114/reys-1759033050.html
Ирак запланировал рейс для вывоза беженцев из Белоруссии, сообщили СМИ
Ирак запланировал рейс для вывоза беженцев из Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2021
Ирак запланировал рейс для вывоза беженцев из Белоруссии, сообщили СМИ
Ирак планирует 18 ноября осуществить первый рейс для возвращения на родину граждан, в данный момент пытающихся прорваться в Европу с белорусской границы,... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:01
2021-11-14T22:01
2021-11-14T22:12
в мире
белоруссия
ирак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
варшава
москва
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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Ирак планирует 18 ноября осуществить первый рейс для возвращения на родину граждан, в данный момент пытающихся прорваться в Европу с белорусской границы, сообщило агентство INA со ссылкой на МИД арабской страны.Ранее Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белоруссией и отозвал разрешение на работу почетного консула Белоруссии в Багдаде в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.Также посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по возвращению в Ирак застрявших на польско-белорусской границе граждан, желающих сделать это добровольно."Первый авиарейс для возвращения иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html
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в мире, белоруссия, ирак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, варшава, москва
22:01 14.11.2021 (обновлено: 22:12 14.11.2021)
Ирак запланировал рейс для вывоза беженцев из Белоруссии, сообщили СМИ
INA: Ирак запланировал рейс для вывоза беженцев из Белоруссии на 18 ноября