https://ria.ru/20211114/razvitie-1758990992.html

Путин назвал условие эффективного развития страны

Путин назвал условие эффективного развития страны - РИА Новости, 14.11.2021

Путин назвал условие эффективного развития страны

Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:00

2021-11-14T14:00

2021-11-14T14:16

политика

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли, заявил президент РФ Владимир Путин."Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет вот такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли", – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20211114/putin-1758989693.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, россия