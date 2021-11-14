https://ria.ru/20211114/razvitie-1758990992.html
Путин назвал условие эффективного развития страны
Путин назвал условие эффективного развития страны - РИА Новости, 14.11.2021
Путин назвал условие эффективного развития страны
Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:00
2021-11-14T14:00
2021-11-14T14:16
политика
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли, заявил президент РФ Владимир Путин."Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет вот такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли", – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
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политика, владимир путин, россия
14:00 14.11.2021 (обновлено: 14:16 14.11.2021)
Путин назвал условие эффективного развития страны
Путин назвал свободу мысли условием эффективного развития страны