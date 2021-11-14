https://ria.ru/20211114/rassledovanie-1759035920.html

В Ливерпуле задержали троих подозреваемых во взрыве машины

В Ливерпуле задержали троих подозреваемых во взрыве машины - РИА Новости, 14.11.2021

В Ливерпуле задержали троих подозреваемых во взрыве машины

Три человека задержаны в рамках расследования взрыва машины в английском городе Ливерпуль, сообщило контртеррористическое подразделение полиции. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:41

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2021-11-14T22:41

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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны в рамках расследования взрыва машины в английском городе Ливерпуль, сообщило контртеррористическое подразделение полиции."Полицейские в Мерсисайде задержали троих мужчин - в возрасте 29, 26 и 21 лет - в ливерпульском районе Кенсингтон в соответствии с законом о терроризме. Контртеррористическое подразделение полиции по Северо-Западу продолжает тесно сотрудничать с коллегами из полиции Мерсисайда, по мере того, как безотлагательно продолжается наше расследование", - говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter полиции Большого Манчестера.Ранее в воскресенье полиция графства Мерсисайд (Англия) сообщила о взрыве автомобиля у здания женской больницы в Ливерпуле. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал.По данным полиции, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Место инцидента огорожено, некоторые дороги перекрыты. Ведется расследование, задействовано контртеррористическое подразделение полиции.

https://ria.ru/20211107/zaderzhanie-1757917455.html

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в мире, twitter, ливерпуль, большой манчестер, мерсисайд