https://ria.ru/20211114/putin-1758991941.html

Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин

Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин - РИА Новости, 14.11.2021

Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин

Истинный либерализм — это не желание копировать кого-то, и если либералы не будут уподобляться лакеям, они всегда найдут общий язык с "почвенниками", заявил... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:09

2021-11-14T14:09

2021-11-14T15:37

общество

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Истинный либерализм — это не желание копировать кого-то, и если либералы не будут уподобляться лакеям, они всегда найдут общий язык с "почвенниками", заявил Владимир Путин.По его словам, чтобы ответить на вопрос, есть ли в России либералы, нужно определиться с самим содержанием этого понятия."Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", — считает Путин.Он добавил, что "западники" и "славянофилы" найдут точки соприкосновения, если поставят перед собой задачу искать наилучшие пути развития страны и захотят ей добра.

https://ria.ru/20211114/putin-1758991623.html

россия

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общество, владимир путин, россия