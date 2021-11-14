https://ria.ru/20211114/putin-1758991941.html
Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин
Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин - РИА Новости, 14.11.2021
Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин
Истинный либерализм — это не желание копировать кого-то, и если либералы не будут уподобляться лакеям, они всегда найдут общий язык с "почвенниками", заявил... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:09
2021-11-14T14:09
2021-11-14T15:37
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Истинный либерализм — это не желание копировать кого-то, и если либералы не будут уподобляться лакеям, они всегда найдут общий язык с "почвенниками", заявил Владимир Путин.По его словам, чтобы ответить на вопрос, есть ли в России либералы, нужно определиться с самим содержанием этого понятия."Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", — считает Путин.Он добавил, что "западники" и "славянофилы" найдут точки соприкосновения, если поставят перед собой задачу искать наилучшие пути развития страны и захотят ей добра.
https://ria.ru/20211114/putin-1758991623.html
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общество, владимир путин, россия
14:09 14.11.2021 (обновлено: 15:37 14.11.2021)
Либералы не должны уподобляться лакеям, заявил Путин
Путин назвал истинной ценностью либерализма свободу мысли, а не лакейство
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Истинный либерализм — это не желание копировать кого-то, и если либералы не будут уподобляться лакеям, они всегда найдут общий язык с "почвенниками", заявил Владимир Путин.
"Если под этим понимать что мы должны обязательно кого-то копировать, <...> то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". Но это не истинный либерализм", — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1"
в программе "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, чтобы ответить на вопрос, есть ли в России либералы, нужно определиться с самим содержанием этого понятия.
"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", — считает Путин.
Он добавил, что "западники" и "славянофилы" найдут точки соприкосновения, если поставят перед собой задачу искать наилучшие пути развития страны и захотят ей добра.