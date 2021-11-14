https://ria.ru/20211114/putin-1758991623.html

В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин

В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин - РИА Новости, 14.11.2021

В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин

Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:07

2021-11-14T14:07

2021-11-14T14:35

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Таким образом он ответил на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов. Также глава государства, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул "к стану славянофилов", заявил, что "это всё-таки немножко поверхностная дискуссия".

https://ria.ru/20211114/putin-1758991941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия