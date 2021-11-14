https://ria.ru/20211114/putin-1758991623.html
В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин
В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин - РИА Новости, 14.11.2021
В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин
Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:07
2021-11-14T14:07
2021-11-14T14:35
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Таким образом он ответил на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов. Также глава государства, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул "к стану славянофилов", заявил, что "это всё-таки немножко поверхностная дискуссия".
https://ria.ru/20211114/putin-1758991941.html
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общество, владимир путин, россия
14:07 14.11.2021 (обновлено: 14:35 14.11.2021)
В России всегда была свобода мысли и свобода выбора, заявил Путин
Путин: если под либерализмом считается свобода мысли, то в России всегда это было и будет