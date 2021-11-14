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Путин ответил на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами
Путин ответил на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 14.11.2021
Путин ответил на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами
Президент РФ Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:45
2021-11-14T14:30
белоруссия
польша
владимир путин
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы."Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва Кремль. Путин".Обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, заявил Путин."Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", - сказал президент.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Четырнадцатого ноября белорусские пограничники сообщили, что около 60 мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211113/zakharova-1758943769.html
https://ria.ru/20211114/goroda-1758984462.html
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белоруссия, польша, владимир путин, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:45 14.11.2021 (обновлено: 14:30 14.11.2021)
 
Путин ответил на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами

Путин, говоря о миграционном кризисе, призвал страны заниматься внутренними проблемами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.
"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва Кремль. Путин".
Обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, заявил Путин.
"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", - сказал президент.
Сотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 19:47В мире
"Грош цена". Захарова резко высказалась о позиции Запада по мигрантам
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Четырнадцатого ноября белорусские пограничники сообщили, что около 60 мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 12:44
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БелоруссияПольшаВладимир ПутинРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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