13:41 14.11.2021 (обновлено: 14:14 14.11.2021)
Путин: Россия готова помочь в ситуации на границе Белоруссии и Польши
Путин заявил, что Россия готова помочь урегулировать кризис на границе Белоруссии и Польши
© AP Photo / Leonid ShcheglovЖенщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© AP Photo / Leonid Shcheglov
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию кризиса - ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва Кремль. Путин".
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.