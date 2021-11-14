https://ria.ru/20211114/pushkov-1758959196.html

Пушков разнес испугавшегося Россию генерала

Пушков разнес британского генерала за слова о России - РИА Новости, 14.11.2021

Пушков разнес испугавшегося Россию генерала

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера о том, что отношения России и стран Запада... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:44

2021-11-14T00:44

2021-11-14T03:16

в мире

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера о том, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.Ранее военачальник заявил, что напряженность в отношениях может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши."Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России - в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?" – написал Пушков в своем Telegram-канале.Как отметил сенатор, ситуация обострилась давно, и причина этому — не беженцы. "Война уже стала ледяной", - добавил он.С лета на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на Минск, Белоруссия все обвинения отвергают. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.

https://ria.ru/20211113/voyna-1758935379.html

https://ria.ru/20211113/granitsa-1758887500.html

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в мире, великобритания, польша, алексей пушков, александр лукашенко, прибалтика, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии