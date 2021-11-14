https://ria.ru/20211114/provokatory-1758964047.html

Кадыров призвал ингушей остановить "кучку провокаторов"

Кадыров призвал ингушей остановить "кучку провокаторов" - РИА Новости, 14.11.2021

Кадыров призвал ингушей остановить "кучку провокаторов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время выездного совещания в Галанчожском районе призвал представителей ингушского народа остановить "кучку провокаторов",... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T04:38

2021-11-14T04:38

2021-11-14T08:59

сунженский район

рамзан кадыров

руслан аушев

facebook

магомед даудов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 14 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время выездного совещания в Галанчожском районе призвал представителей ингушского народа остановить "кучку провокаторов", пытающихся "разыграть националистическую карту".Одиннадцатого ноября пользователь Facebook Магомед Пидиев опубликовал видео, на котором показал, как в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии тяжелая техника проводит ремонтные работы. Пользователь соцсети назвал это "очередной провокацией соседей". После появилась информация, что техника принадлежит ГУ "Чеченавтодор" и ее действия могут изменить течение русла реки "Фортанга". Сложившуюся ситуацию прокомментировал и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.Во время "прямого эфира" в Instagram он заявил, что работы на берегу реки никак не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, после распада Чечено-Ингушской АССР. В 1993 году Джохар Дудаев (один из лидеров чеченских террористов, который в 1991 году провозгласил "Чеченскую Республику Ичкерию", а в 1996 году был уничтожен российскими федеральными войсками) и глава Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.В 2012 году в Чечне создали комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками. Согласно новому документу, Чечне перешла горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — такая же территория в Надтеречном районе Чечни. В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты республик утвердили его.После заключения соглашения в Ингушетии начались протестные акции. В Конституционном суде республики впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. Вопрос был передан на рассмотрение федерального Конституционного суда, который признал соглашение об установлении границы между двумя субъектами соответствующим Конституции России.

https://ria.ru/20211013/kadyrov-1754298172.html

https://realty.ria.ru/20190301/1551469219.html

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сунженский район, рамзан кадыров, руслан аушев, facebook, магомед даудов, россия