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Стало известно, кто провоцирует большую войну Запада с Россией
Названа страна, которая провоцирует большую войну Запада с Россией - РИА Новости, 14.11.2021
Стало известно, кто провоцирует большую войну Запада с Россией
Украинский политический эксперт Андрей Головачев обвинил Польшу в подталкивании Европы к большой войне с Россией, его слова цитирует "Главред". РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:25
2021-11-14T20:55
в мире
украина
белоруссия
польша
евросоюз
нато
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинский политический эксперт Андрей Головачев обвинил Польшу в подталкивании Европы к большой войне с Россией, его слова цитирует "Главред".Колумнист напомнил, что Варшава вступила в жесткий спор с Брюсселем по вопросу независимости судебной системы и рискует лишиться 60 миллиардов евро помощи. Кроме того, стоит вопрос об исключении этого государства из Евросоюза."В этих условиях Польша, вместо того чтобы быстренько принять и запустить в Германию и другие богатые страны ЕС эти несчастные три-пять тысяч курдов, &lt;…&gt; начинает сознательно раздувать вселенский конфликт", — пишет он.Обозреватель убежден, что поляки, как и Украина, продают ЕС и США образ "восточного бастиона" западного мира, чтобы "клянчить" для себя разные "плюшки": обе страны соревнуются между собой в этом деле.На этой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.В Евросоюзе, США и Великобритании обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что непричастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными.
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украина
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польша
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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
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в мире, украина, белоруссия, польша, евросоюз, нато, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:25 14.11.2021 (обновлено: 20:55 14.11.2021)
 
Названа страна, которая провоцирует большую войну Запада с Россией

Украинский политолог Головачев: Польша провоцирует большую войну Запада с Россией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
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МОСКВА, 14 ноя РИА Новости. Украинский политический эксперт Андрей Головачев обвинил Польшу в подталкивании Европы к большой войне с Россией, его слова цитирует "Главред".
Колумнист напомнил, что Варшава вступила в жесткий спор с Брюсселем по вопросу независимости судебной системы и рискует лишиться 60 миллиардов евро помощи. Кроме того, стоит вопрос об исключении этого государства из Евросоюза.
"В этих условиях Польша, вместо того чтобы быстренько принять и запустить в Германию и другие богатые страны ЕС эти несчастные три-пять тысяч курдов, <…> начинает сознательно раздувать вселенский конфликт", — пишет он.
Обозреватель убежден, что поляки, как и Украина, продают ЕС и США образ "восточного бастиона" западного мира, чтобы "клянчить" для себя разные "плюшки": обе страны соревнуются между собой в этом деле.

"Кстати, еще Черчилль называл Польшу главным провокатором Европы и считал, что поляки получили сполна за свое поведение. Но урок, похоже, не пошел впрок: поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне", — подытожил Головачев.

На этой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.
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В Евросоюзе, США и Великобритании обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что непричастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными.
 
В миреУкраинаБелоруссияПольшаЕвросоюзНАТОРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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