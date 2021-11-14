https://ria.ru/20211114/provokator-1759008890.html

Стало известно, кто провоцирует большую войну Запада с Россией

Названа страна, которая провоцирует большую войну Запада с Россией - РИА Новости, 14.11.2021

Стало известно, кто провоцирует большую войну Запада с Россией

Украинский политический эксперт Андрей Головачев обвинил Польшу в подталкивании Европы к большой войне с Россией, его слова цитирует "Главред". РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:25

2021-11-14T17:25

2021-11-14T20:55

в мире

украина

белоруссия

польша

евросоюз

нато

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775405_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_da8210bffde506bb4e192b46a1119b5a.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинский политический эксперт Андрей Головачев обвинил Польшу в подталкивании Европы к большой войне с Россией, его слова цитирует "Главред".Колумнист напомнил, что Варшава вступила в жесткий спор с Брюсселем по вопросу независимости судебной системы и рискует лишиться 60 миллиардов евро помощи. Кроме того, стоит вопрос об исключении этого государства из Евросоюза."В этих условиях Польша, вместо того чтобы быстренько принять и запустить в Германию и другие богатые страны ЕС эти несчастные три-пять тысяч курдов, <…> начинает сознательно раздувать вселенский конфликт", — пишет он.Обозреватель убежден, что поляки, как и Украина, продают ЕС и США образ "восточного бастиона" западного мира, чтобы "клянчить" для себя разные "плюшки": обе страны соревнуются между собой в этом деле.На этой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.В Евросоюзе, США и Великобритании обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что непричастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными.

https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html

украина

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка. 2021-11-14T17:25 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, белоруссия, польша, евросоюз, нато, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии