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Прокуратура начала проверку по факту взрыва на НЛМК в Липецке

Прокуратура начала проверку по факту взрыва на НЛМК в Липецке - РИА Новости, 14.11.2021

Прокуратура начала проверку по факту взрыва на НЛМК в Липецке

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту взрыва на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината, где пострадала женщина. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T23:25

2021-11-14T23:25

2021-11-14T23:39

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту взрыва на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината, где пострадала женщина.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 21.14 мск воскресенья. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий - женщина, которую извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен."Прокуратура области организовала проверку инцидента на НЛМК. На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в т. ч. в части соблюдения требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Кроме того, проверку после инцидента на НЛМК начали в Следственном комитете."Следственными органами СУСК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината", - сообщает управление СК РФ по региону.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Как сообщает НЛМК, на угольном складе произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Возгорание было ликвидировано в течение 15 минут.

https://ria.ru/20211114/zavaly-1759037758.html

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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, липецкая область