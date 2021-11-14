https://ria.ru/20211114/protest-1759026310.html

В Тбилиси началась очередная акция сторонников Саакашвили

В Тбилиси началась очередная акция сторонников Саакашвили - РИА Новости, 14.11.2021

В Тбилиси началась очередная акция сторонников Саакашвили

Представители неправительственной организации "Стыдно" и их сторонники проводят акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси в поддержку бывшего президента РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T20:25

2021-11-14T20:25

2021-11-14T20:25

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754611814_0:131:2546:1563_1920x0_80_0_0_6e594f4ab162588e93d64d1eba701ecd.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Представители неправительственной организации "Стыдно" и их сторонники проводят акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции выражают солидарность оппозиционным партиям, которые проводят ежедневные митинги и требуют срочного перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику, а так же назначения внеочередных парламентских выборов в стране.В Тбилиси акции в поддержку Саакашвили проходят ежедневно. Организаторы митингов утверждают, что собрания будут продолжаться до тех пор, пока их требования не выполнят власти.Саакашвили объявил голодовку в тюрьме с 1 октября. Его личный врач Николоз Кипшидзе сообщал, что политику уже трудно вставать с постели и разговаривать.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211114/gruziya-1758995577.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии