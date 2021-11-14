https://ria.ru/20211114/pozhar-1758973779.html

В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича

В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича - РИА Новости, 14.11.2021

В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:54

2021-11-14T09:54

2021-11-14T09:54

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства."Четырнадцатого ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении.Сведения о пострадавших не поступали.На месте работают восемь единиц техники и 38 человек личного состава МЧС.На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.

https://ria.ru/20211109/pozhar-1758269598.html

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санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)