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В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича - РИА Новости, 14.11.2021
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:54
2021-11-14T09:54
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства."Четырнадцатого ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении.Сведения о пострадавших не поступали.На месте работают восемь единиц техники и 38 человек личного состава МЧС.На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.
https://ria.ru/20211109/pozhar-1758269598.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:54 14.11.2021
 
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича

В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича 1912 года постройки

© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства.
"Четырнадцатого ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Крупный пожар в строящемся здании в Петербурге. Видео МЧС
9 ноября, 16:58
В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании
Сведения о пострадавших не поступали.
На месте работают восемь единиц техники и 38 человек личного состава МЧС.
На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 15:23
При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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