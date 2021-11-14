https://ria.ru/20211114/pozhar-1758973779.html
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича - РИА Новости, 14.11.2021
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:54
2021-11-14T09:54
2021-11-14T09:54
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727936241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5682ef0db3c1e9a2a2a6a1a4f2a39413.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства."Четырнадцатого ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении.Сведения о пострадавших не поступали.На месте работают восемь единиц техники и 38 человек личного состава МЧС.На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.
https://ria.ru/20211109/pozhar-1758269598.html
https://ria.ru/20211113/pozhar-1758916032.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727936241_446:259:2832:2048_1920x0_80_0_0_7676e0598b3ee18d672597b52aad270a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича
В Петербурге вспыхнул пожар в доходном доме Басевича 1912 года постройки