https://ria.ru/20211114/polsha-1758987796.html

Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу

Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу - РИА Новости, 14.11.2021

Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу

Мигранты при помощи белорусских силовиков готовят "крупную попытку прорыва" польской границы, заявляет Пограничная стража Польши. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:29

2021-11-14T13:29

2021-11-14T14:59

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Мигранты при помощи белорусских силовиков готовят "крупную попытку прорыва" польской границы, заявляет Пограничная стража Польши."В районе лагеря в Кузнице мы наблюдаем, что в это место стягивают очередных вооруженных сотрудников белорусских служб", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter."Мы наблюдаем движение среди мигрантов, также появился автомобиль телевизионной трансляции. Некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы получают от белорусских служб инструкции, снаряжение и газ. Похоже, что белорусская сторона готовится сегодня к крупной попытке прорыва границы", - отметили в Погранстраже.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в финансировании миграционного кризиса на границе с Польшей.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.

https://ria.ru/20211114/putin-1758989693.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии