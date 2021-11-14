13:29 14.11.2021 (обновлено: 14:59 14.11.2021)
Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу
Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу в воскресенье
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Мигранты при помощи белорусских силовиков готовят "крупную попытку прорыва" польской границы, заявляет Пограничная стража Польши.
"В районе лагеря в Кузнице мы наблюдаем, что в это место стягивают очередных вооруженных сотрудников белорусских служб", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.
"Мы наблюдаем движение среди мигрантов, также появился автомобиль телевизионной трансляции. Некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы получают от белорусских служб инструкции, снаряжение и газ. Похоже, что белорусская сторона готовится сегодня к крупной попытке прорыва границы", - отметили в Погранстраже.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в финансировании миграционного кризиса на границе с Польшей.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.