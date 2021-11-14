https://ria.ru/20211114/polsha-1758979926.html
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши - РИА Новости, 14.11.2021
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:27
2021-11-14T11:27
2021-11-14T11:27
в мире
сирия
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775405_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_da8210bffde506bb4e192b46a1119b5a.jpg
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Да, ночью людей вывели польские силовики. Мигрантов теперь на территории Беларуси нет", - сказал Бычковский, имея в виду данную группу.На границе Белоруссии и Польши с пятницы на субботу оказалась группа граждан, которые, по их словам, являются уроженцами Сирии. Группа мигрантов численностью около 60 человек, в том числе дети, были вытеснены из Польши. В итоге они оказались между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями. С обеих сторон участок охраняют пограничники двух стран в зоне пограничного перехода "Брузги" (Белоруссия) и "Кузница" (Польша).Также белорусские пограничники проинформировали, что продолжают дежурство в штатном режиме. К 12.00 (совпадает с мск) ожидается доставка продовольствия в лагерь на границе Белоруссии с Польшей. Ночью в палаточном городке были обеспечены обогрев и питание мигрантов. Инцидентов не зафиксировано. Руководители Госпогранкомитета Белоруссии и других силовых структур следят за обстановкой.Также в белорусском погранкомитете уточнили, что информацию о том, что в трех километрах от границы та же группа мигрантов вновь оказалась вытеснена в Белоруссию, не подтвердили. "Нет такой информации", - сказал представитель погранслужбы Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211113/britaniya-1758931133.html
сирия
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775405_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_33eefcda7b2587318a755c05ad20094f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
Сирийских мигрантов, оказавшихся между заграждениями, вывели на территорию Польши