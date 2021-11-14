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Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши - РИА Новости, 14.11.2021
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:27
2021-11-14T11:27
в мире
сирия
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Да, ночью людей вывели польские силовики. Мигрантов теперь на территории Беларуси нет", - сказал Бычковский, имея в виду данную группу.На границе Белоруссии и Польши с пятницы на субботу оказалась группа граждан, которые, по их словам, являются уроженцами Сирии. Группа мигрантов численностью около 60 человек, в том числе дети, были вытеснены из Польши. В итоге они оказались между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями. С обеих сторон участок охраняют пограничники двух стран в зоне пограничного перехода "Брузги" (Белоруссия) и "Кузница" (Польша).Также белорусские пограничники проинформировали, что продолжают дежурство в штатном режиме. К 12.00 (совпадает с мск) ожидается доставка продовольствия в лагерь на границе Белоруссии с Польшей. Ночью в палаточном городке были обеспечены обогрев и питание мигрантов. Инцидентов не зафиксировано. Руководители Госпогранкомитета Белоруссии и других силовых структур следят за обстановкой.Также в белорусском погранкомитете уточнили, что информацию о том, что в трех километрах от границы та же группа мигрантов вновь оказалась вытеснена в Белоруссию, не подтвердили. "Нет такой информации", - сказал представитель погранслужбы Белоруссии.
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в мире, сирия, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:27 14.11.2021
 
Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши

Сирийских мигрантов, оказавшихся между заграждениями, вывели на территорию Польши

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Да, ночью людей вывели польские силовики. Мигрантов теперь на территории Беларуси нет", - сказал Бычковский, имея в виду данную группу.
На границе Белоруссии и Польши с пятницы на субботу оказалась группа граждан, которые, по их словам, являются уроженцами Сирии. Группа мигрантов численностью около 60 человек, в том числе дети, были вытеснены из Польши. В итоге они оказались между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями. С обеих сторон участок охраняют пограничники двух стран в зоне пограничного перехода "Брузги" (Белоруссия) и "Кузница" (Польша).
Также белорусские пограничники проинформировали, что продолжают дежурство в штатном режиме. К 12.00 (совпадает с мск) ожидается доставка продовольствия в лагерь на границе Белоруссии с Польшей. Ночью в палаточном городке были обеспечены обогрев и питание мигрантов. Инцидентов не зафиксировано. Руководители Госпогранкомитета Белоруссии и других силовых структур следят за обстановкой.
Также в белорусском погранкомитете уточнили, что информацию о том, что в трех километрах от границы та же группа мигрантов вновь оказалась вытеснена в Белоруссию, не подтвердили. "Нет такой информации", - сказал представитель погранслужбы Белоруссии.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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В миреСирияБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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