https://ria.ru/20211114/polsha-1758979926.html

Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши

Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши - РИА Новости, 14.11.2021

Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши

Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:27

2021-11-14T11:27

2021-11-14T11:27

в мире

сирия

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Да, ночью людей вывели польские силовики. Мигрантов теперь на территории Беларуси нет", - сказал Бычковский, имея в виду данную группу.На границе Белоруссии и Польши с пятницы на субботу оказалась группа граждан, которые, по их словам, являются уроженцами Сирии. Группа мигрантов численностью около 60 человек, в том числе дети, были вытеснены из Польши. В итоге они оказались между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями. С обеих сторон участок охраняют пограничники двух стран в зоне пограничного перехода "Брузги" (Белоруссия) и "Кузница" (Польша).Также белорусские пограничники проинформировали, что продолжают дежурство в штатном режиме. К 12.00 (совпадает с мск) ожидается доставка продовольствия в лагерь на границе Белоруссии с Польшей. Ночью в палаточном городке были обеспечены обогрев и питание мигрантов. Инцидентов не зафиксировано. Руководители Госпогранкомитета Белоруссии и других силовых структур следят за обстановкой.Также в белорусском погранкомитете уточнили, что информацию о том, что в трех километрах от границы та же группа мигрантов вновь оказалась вытеснена в Белоруссию, не подтвердили. "Нет такой информации", - сказал представитель погранслужбы Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/britaniya-1758931133.html

сирия

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии