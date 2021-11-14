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Дедушка получил куш и стал бомжом
Мужчина остался без жилья, получив "таинственные" платежи от незнакомца - РИА Новости, 14.11.2021
Дедушка получил куш и стал бомжом
Житель Великобритании остался без денег и жилья из-за банковской ошибки, в результате которой ему перечислили около 110 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T04:38
2021-11-14T04:41
в мире
великобритания
норфолк (англия)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Житель Великобритании остался без денег и жилья из-за банковской ошибки, в результате которой ему перечислили около 110 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей), об этом сообщает газета Metro.Как пишет издание, 54–летний Рассел Александер из Норфолка был сильно удивлен, когда от незнакомого человека на его счет в период с конца прошлого года и по август 2021-го стали "загадочно" приходить крупные суммы.После получения первого перевода Александер связался со своим банком, однако его обращение осталось без ответа. При этом после аналогичных обращений и звонков с ним связался банковский служащий, который сообщил, что переводы, скорее всего, являются выплатами по наследству, поэтому британец может оставить их себе.В результате житель Норфолка решил приобрести дом под восстановление, из которого он планировал сделать частную гостиницу. Уже в июне британец переехал на новое место жительства, где приступил к ремонту, перед этим он продал свое жилье, в котором также сдавал комнаты в аренду.Однако в сентябре с мужчиной связался его бывший клиент, который сообщил, что все это время случайно переводил ему средства. После этого Александер связался с банком, который признал свою ошибку и вскоре снял все полученные деньги с его счета.В результате британец, по его собственному признанию, остался без денег в "полуразрушенном доме с одной комнатой без отопления". "Я планировал отремонтировать дом, чтобы сдавать комнаты в аренду, однако сейчас мне нужно будет работать, чтобы зарабатывать, и на это уйдут годы. Я бы никогда не купил его, если бы у меня не было лишних денег", - пожаловался мужчина.В банке, по его словам, выразили сожаление из-за сложившейся ситуации и отметили, что ничего бы не смогли сделать, если бы Александер успел потратить полученные деньги. При этом британец выразил возмущение из-за того, что банк в качестве компенсации предложил ему 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).
https://ria.ru/20210327/delo-1603082124.html
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в мире, великобритания, норфолк (англия)
04:38 14.11.2021 (обновлено: 04:41 14.11.2021)
 
Мужчина остался без жилья, получив "таинственные" платежи от незнакомца

Британец остался без жилья из-за ошибочных денежных переводов от бывшего клиента

© Fotolia / AR ImagesБанковский чек
Банковский чек - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Fotolia / AR Images
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Житель Великобритании остался без денег и жилья из-за банковской ошибки, в результате которой ему перечислили около 110 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей), об этом сообщает газета Metro.
Как пишет издание, 54–летний Рассел Александер из Норфолка был сильно удивлен, когда от незнакомого человека на его счет в период с конца прошлого года и по август 2021-го стали "загадочно" приходить крупные суммы.
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После получения первого перевода Александер связался со своим банком, однако его обращение осталось без ответа. При этом после аналогичных обращений и звонков с ним связался банковский служащий, который сообщил, что переводы, скорее всего, являются выплатами по наследству, поэтому британец может оставить их себе.
В результате житель Норфолка решил приобрести дом под восстановление, из которого он планировал сделать частную гостиницу. Уже в июне британец переехал на новое место жительства, где приступил к ремонту, перед этим он продал свое жилье, в котором также сдавал комнаты в аренду.
Однако в сентябре с мужчиной связался его бывший клиент, который сообщил, что все это время случайно переводил ему средства. После этого Александер связался с банком, который признал свою ошибку и вскоре снял все полученные деньги с его счета.
В результате британец, по его собственному признанию, остался без денег в "полуразрушенном доме с одной комнатой без отопления". "Я планировал отремонтировать дом, чтобы сдавать комнаты в аренду, однако сейчас мне нужно будет работать, чтобы зарабатывать, и на это уйдут годы. Я бы никогда не купил его, если бы у меня не было лишних денег", - пожаловался мужчина.
В банке, по его словам, выразили сожаление из-за сложившейся ситуации и отметили, что ничего бы не смогли сделать, если бы Александер успел потратить полученные деньги. При этом британец выразил возмущение из-за того, что банк в качестве компенсации предложил ему 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).
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